Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria

La Consejería de Educación vuelve a chocar con los sindicatos en la mesa técnica para negociar las condiciones de la oposición al Cuerpo de Maestros ... de 2026. El área de Sergio Silva propone cambiar las reglas del concurso incorporando nuevos condicionantes «insólitos» –según los sindicatos– para el proceso en Cantabria, aunque surgen por parte de Educación «de la consulta con otros territorios». Por un lado, a partir del examen de 2026 los maestros no podrán guardar su nota de las dos convocatorias anteriores. Algo que se venía haciendo desde 2004 y que «permitía que quienes ya demostraron su competencia, a pesar de tener un mal año o mal examen, no perdieran la oportunidad de trabajar», según defiende la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba. Por otro lado, Educación plantea crear tribunales únicos por cada especialidad, lo que implica que «la parte teórica se realice en junio, como siempre, pero la práctica se desarrolle desde septiembre en adelante», por lo que las plazas se adjudicarían en 2027, un año después del examen.

Son dos de las novedades que han desatado las alarmas de los representantes del profesorado. Los aspirantes se presentarán sin el respaldo de las anteriores convocatorias. «Se verán perjudicados», critican. Sin embargo, según el director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, la condición formaba parte de un acuerdo «transitorio» con otros gobiernos que no tienen por qué mantener. «No lo llevamos en nuestra propuesta porque no cumple con el principio de igualdad de oportunidades, no debería estar regulado en la convocatoria, sino en el reglamento de la lista de interinos –porque es una cuestión de baremo– y no está alineado con el espíritu de mérito y capacidad que defendemos», explica Hontañón. «Presentarse a las oposiciones es un reto y los docentes deben estar actualizados y formados conforme a la última legislación vigente», justifica.

El Ejecutivo cántabro también propone la creación de tribunales únicos por cada especialidad, salvo en Educación Infantil y Primaria, por ejemplo, que «pasarán de ser 27 a dos o tres». Una cuestión que «responde a una de las demandas de los sindicatos desde hace tiempo» y que tiene que ver con la unificación de criterios. «La corrección de todos los aspirantes será bajo la misma perspectiva». Pero también tiene contras. Los docentes se examinarán de la parte práctica –temas y supuesto– en junio, como siempre. «A partir de ahí se paralizará la oposición hasta septiembre, que es cuando comenzarán los exámenes prácticos», detalló el director general. A lo largo del curso, «los cinco miembros del tribunal se dedicarán a corregir las programaciones y unidades didácticas» y los docentes tomarán posesión de su plaza o comenzarán a trabajar en 2027. «No es alargar el proceso, ya que los plazos están dentro de los criterios que marca la ley», argumentó Hontañón, «pero sí que evitamos la prisa con la que se desarrollan los procesos ahora» y que dan lugar a error, como ocurrió con el supuesto de Educación Infantil de 2025.

Los sindicatos critican la decisión y plantean que «hay otras formas de abordar el cambio de modelo», eso sí, «contando con la opinión de las organizaciones que conocemos a fondo el proceso».

Además, la selección de los docentes que forman parte del tribunal también cambiará. Se compone de cinco profesores: un presidente y cuatro vocales. En la de 2026, dos vocales se designarán por sorteo, como hasta ahora, y los dos restantes a través de la voluntariedad. Trueba defiende que «los sindicatos preferimos la designación por sorteo, ya que conocemos los distintos intereses que pueden existir en las convocatorias». Y la Consejería sostiene que «facilitaría que docentes que no quieren, no tengan que pasar por el proceso de corregir los exámenes. Evitaremos, incluso, incapacidades temporales».

Las plazas

La oposición tendrá lugar con tan solo un año de diferencia de la anterior. Una situación poco convencional que se da para alinear la convocatoria con la del resto de autonomías. Por ello, argumentó el responsable de Personal Docente, «sacamos el 100% de las plazas de reposición (bajas que cubrir) en el Cuerpo de Maestros y alcanzamos el 20% más que permite la ley a través de la convocatoria en el resto de cuerpos». Es decir, serán 150 plazas de maestros y el resto, de profesores de Educación Secundaria, escuelas de Idiomas, conservatorios..., «porque las necesidades de los colegios cada vez son menores dada la baja natalidad».

Mientras tanto, las posturas de la Junta de Personal Docente dependen de cada sindicato. Una gran parte aboga por llegar al total permitido en el Cuerpo de Maestros, «llegar a la tasa máxima de reposición para mejorar la estabilidad de las plantillas».