Aspirantes a docentes se presentaron a la oposición en el instituto de La Albericia, en Santander. Juanjo Santamaría

Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria

La Consejería no guardará la nota de las dos pruebas anteriores y tardará un año en resolver el concurso al crear tribunales únicos por cada especialidad | La convocatoria de 2026 pondrá en liza 150 plazas de maestro

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

La Consejería de Educación vuelve a chocar con los sindicatos en la mesa técnica para negociar las condiciones de la oposición al Cuerpo de Maestros ... de 2026. El área de Sergio Silva propone cambiar las reglas del concurso incorporando nuevos condicionantes «insólitos» –según los sindicatos– para el proceso en Cantabria, aunque surgen por parte de Educación «de la consulta con otros territorios». Por un lado, a partir del examen de 2026 los maestros no podrán guardar su nota de las dos convocatorias anteriores. Algo que se venía haciendo desde 2004 y que «permitía que quienes ya demostraron su competencia, a pesar de tener un mal año o mal examen, no perdieran la oportunidad de trabajar», según defiende la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba. Por otro lado, Educación plantea crear tribunales únicos por cada especialidad, lo que implica que «la parte teórica se realice en junio, como siempre, pero la práctica se desarrolle desde septiembre en adelante», por lo que las plazas se adjudicarían en 2027, un año después del examen.

