Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos La condena incluye el pago de 236.000 euros en indemnizaciones por los incendios que causaron en trece localidades durante el verano de 2022

Kevin Barquín Santander Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Dos años de prisión y una indemnización conjunta de 236.000 euros. Esa es la condena impuesta a los cuatro hombres y la mujer que incendiaron 34 vehículos en una decena de localidades de Cantabria durante el verano de 2022. La sentencia se ha alcanzado esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, tras un acuerdo entre las acusaciones y las defensas.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba tres años de cárcel por un delito continuado de daños por incendio. Sin embargo, la conformidad alcanzada rebaja la pena a dos años y contempla la suspensión de la condena siempre que los acusados no reincidan en un plazo de tres años y abonen las indemnizaciones. En el caso de la mujer, ese periodo de suspensión se reduce a dos años, al haberse aplicado la atenuante de reparación del daño tras consignar 8.000 euros antes de la vista.

Los cinco acusados, que aceptaron las condenas pactadas, fueron detenidos en septiembre de 2022 después de protagonizar una oleada de incendios que se prolongó durante trece días, entre mayo y agosto de aquel año. Siempre de madrugada y mediante artefactos incendiarios, prendieron fuego a vehículos en Santander, Torrelavega y en las localidades de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla y Herrera de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín y Maliaño.

Además de los coches, las llamas alcanzaron contenedores y, en algunos casos, llegaron a afectar a viviendas cercanas, con el consiguiente «grave riesgo» para sus moradores, según señaló la Fiscalía.

Tras su detención, los cinco ingresaron en prisión provisional, donde permanecieron hasta febrero de 2023. El fallo judicial les obliga también a hacerse cargo de las costas del proceso, en el que han intervenido una decena de letrados de aseguradoras y perjudicados, además de los cinco abogados defensores.