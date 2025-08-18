El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los camiones autobomba forestales en el Puerto de Pandetrave. DM

Dos camiones autobomba tratan de que el fuego no avance en Picos de Europa

Las imágenes son del Puerto de Pandetrave, a menos de 20 kilómetros de Camaleño, el municipio por el que el fuego ha alcanzado Cantabria

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:59

En el vídeo publicado esta mañana en Instagram por el usuario @refugio.colladojermoso se aprecia a varios bomberos y dos camiones autobomba forestales que tratan de que el fuego no se propague.

Este tipo de vehículos están diseñados para moverse por terrenos complicados, se utilizan para la extinción de incendios en zonas rurales o de monte, cuentan con tracción 4x4, depósitos de agua y equipos de impulsión para atacar directamente los frentes del fuego o proteger cortafuegos.

