Dos camiones autobomba tratan de que el fuego no avance en Picos de Europa
Las imágenes son del Puerto de Pandetrave, a menos de 20 kilómetros de Camaleño, el municipio por el que el fuego ha alcanzado Cantabria
Santander
Lunes, 18 de agosto 2025, 11:59
En el vídeo publicado esta mañana en Instagram por el usuario @refugio.colladojermoso se aprecia a varios bomberos y dos camiones autobomba forestales que tratan de que el fuego no se propague.
Este tipo de vehículos están diseñados para moverse por terrenos complicados, se utilizan para la extinción de incendios en zonas rurales o de monte, cuentan con tracción 4x4, depósitos de agua y equipos de impulsión para atacar directamente los frentes del fuego o proteger cortafuegos.
