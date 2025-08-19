Educación amplía hasta este miércoles el plazo de adjudicación de destinos para interinos por un fallo en la plataforma

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria ha decidido ampliar hasta las 10.00 horas de este miércoles, 20 de ... agosto, el plazo para la adjudicación de destinos de los funcionarios interinos de cara al curso escolar 2025-2026. Esta ampliación, de 24 horas respecto al calendario inicialmente previsto, responde a un incidente informático detectado en la plataforma Puntal, el portal docente utilizado para la gestión del proceso.

Según informan desde la Consejería, la Dirección General de Personal Docente ya ha comunicado esta decisión de forma indivudual a los usuarios que habían notificado incidencias técnicas al servicio técnico de la plataforma, así como a las organizaciones sindicales y a través del portal educativo oficial, Educantabria.

No afecta a funcionarios en prácticas

Por su parte, el plazo para los funcionarios en prácticas no se ve afectado por esta ampliación, ya que, tal y como estaba previsto, ha concluido este martes, a las 13.00 horas, una vez recibidas todas las peticiones correspondientes.

La Consejería ha destacado que esta medida tiene como objetivo «salvaguardar los intereses de todo el profesorado participante en este proceso de adjudicación de vacantes, apelando a un criterio garantista que permita minimizar los inconvenientes causados por los fallos técnicos registrados en la plataforma durante algunos periodos concretos».

La medida, según Educación, responde a las demandas planteadas por parte del colectivo docente y organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), que en fechas recientes habían solicitado una solución que garantizara la normalidad en el inicio del próximo curso escolar, que comenzará el 8 y 11 de septiembre. En este contexto, la Consejería ha reiterado su llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos, subrayando que dicha normalidad «no sería posible con la convocatoria de varios días de huelga durante los primeros días lectivos del curso».