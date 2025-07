Educación rebaja las horas de formación y cita a los sindicatos a una nueva mesa

Las cesiones han terminado por formar parte del día a día en la negociación del conflicto por la subida salarial de los docentes de Cantabria. ... A pesar de que, desde noviembre hasta el verano, ciertos aspectos parecían inalcanzables, Educación y sindicatos han encontrado una cantidad lineal y un año común: 180,23 euros en 2029. Pero los matices continúan a debate. En un nuevo paso hacia el acuerdo definitivo, la Consejería de Sergio Silva remitió por escrito a la Junta de Personal Docente –ANPE, STEC, Comisiones Obreras (CC OO), UGT y TÚ– su propuesta en los detalles pendientes del pacto. Y la convocatoria de una nueva reunión el miércoles a las 10.30 horas.

Después de siete meses negociando, ambas partes encontraron el «marco global del acuerdo», los 180 euros más al mes. Sin embargo, aún hay matices por cerrar que, según declaró el consejero a los medios de comunicación, «de alguna manera juegan a otro nivel». En el último movimiento que dieron los sindicatos sobre la cantidad no condicionada solo variaba el mes en el que terminar los pagos en 2029. La Junta solicitó que fuese en enero, «cuatro meses más allá» del último marco temporal (septiembre de 2028), pero, por el momento, el Ejecutivo mantiene el plazo para septiembre de ese año.

Plazos A pesar de llegar al «marco global» de la negociación, el plazo de los cobros sigue pendiente de acuerdo

Menos horas Educación atendió a la demanda de rebajar las 200 horas propuestas para los sexenios, propuso 180

Las polémicas horas de formación también varían en el último escrito que remitió la Consejería. Cuando, inicialmente, proponían 300 para que los docentes de Cantabria «fuesen los mejores formados», ahora Educación plantea 180 horas para cumplir cada sexenio (antigüedad y formación). Así atiende a una de las principales demandas de los sindicatos, rebajar las horas a pesar de ser una condición susceptible de cambio en el próximo encuentro.

Desde la inclusión del complemento de formación en el diálogo por la retribución de los docentes, hay una idea que los sindicatos repiten: «Si las horas aumentan, tanto que duplicaría el tiempo requerido en otras comunidades, la recompensa económica para los docentes debe ser acorde». Por ello, la última propuesta que hizo llegar la Junta de Personal aumenta la cantidad que supone cada sexenio (150 del primero al cuarto y 100 euros el quinto). Educación, en esta línea, aumentó la cuantía qeu ofrecía por cada tramo en la formación, con la intención de plantear «la carrera docente más interesante –económicamente– al principio y al final de esta».

Los matices van más allá. Una vez incluidos los marcos temporales de los pagos en la negociación, los sindicatos pidieron adelantar el cobro del complemento de los sexenios. Inicialmente, el plus de los sexenios se preveía a partir de septiembre de 2027. Los representantes del profesorado solicitaron que se anticipase un año, el mismo mes de 2026, pero el consejero ya advirtió que no iba a ser posible en el primer tramo (al que más docentes acceden), a pesar de que lo estudiarían. En esta última comunicación, Educación no detalla qué tramos será posible adelantar, sin embargo, sí que recoge la posibilidad de abordarlo durante el siguiente encuentro.

Viabilidad presupuestaria

Las novedades de este posible acuerdo son muchas, pero la que más ha llamado la atención, tanto de los sindicatos, como de los grupos parlamentarios, es que el Gobierno de Cantabria pretende condicionarlo al apoyo presupuestario. Y es que, el periodo de aumento, además de estar condicionado por cinco presupuestos, depende de dos legislaturas distintas. Una cuestión que podría dificultar su desarrollo y que, como criticaron los sindicatos tras la última reunión, «no se ha dado en los acuerdos de otros colectivos, como los médicos». Además, dado el largo plazo y el paso por dos legislaturas, la Junta de Personal ha solicitado que las cantidades en la adecuación estén sujetas al IPC, para «evitar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado».