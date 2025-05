Educación y sindicatos vuelven a sentarse en la mesa negociadora tras la última oferta salarial de Silva

La Consejería de Educación y los sindicatos vuelven a sentarse en la mesa negociadora tras la última oferta de Silva. Esta propuesta final asciende hasta ... los 120,23 euros más al mes en 2027 y, a pesar de que el Ejecutivo no va a presentar ninguna cifra más, está acompañada de «voluntad negociadora».

Los sindicatos se han mostrado satisfechos, dado que -a su juicio- las noticias por parte de Educación implican que «han escuchado las reivindicaciones de los docentes, gracias al compromiso» de quienes han secundado las movilizaciones. Sin embargo, no es suficiente para ellos. Han anunciado que la Junta de Personal Docente presentará una contraoferta en la reunión del martes 20 de mayo, dado que la cifra de la Consejería, a pesar de ser «general» y haberla presentado a los sindicatos antes que a la prensa, «aún presenta condicionantes inconcebibles». A pesar de ello, la actitud de la Junta también es la de «acercar posturas», trasladó ANPE en un comunicado, «esperamos poder avanzar en la negociación».

Salvo sorpresa y grandes avances en la mesa de diálogo, «se mantiene la huelga docente para el 28 y 29 de mayo de jornada completa», ha adelantado STEC en la red social X. Es más, comenzarán el mismo día con el reparto del material para el paro en los centros.

Según han adelantado los sindicatos a través de diferentes publicaciones en redes sociales, la nueva propuesta no cumple con alguna de las condiciones que trasladaron. Por ejemplo, destacaron que para cobrar el aumento del quinto sexenio no puedes estar acogido al permiso para mayores de 55 años. También que los incrementos incluyen el 0,5% retroactivo desde 2024, por lo que son menores que los que propuso la Junta. O que aumenta los sexenios en las horas de formación requeridas, que pasan de 100 a 300 horas, que la administración determina qué 250 horas se exigen o que la consolidación de estos estará supeditada a mil horas de formación extra.

Una propuesta «insuficiente»

Los sindicatos no son los únicos que han valorado la nueva oferta de Educación. También ha despertado en el Partido Regionalista y el Partido Socialista sentimientos encontrados. Por un lado, han celebrado que el responsable del área, Sergio Silva, haya presentado una nueva oferta en «tan solo un día» desde que registraron una iniciativa conjunta en el Parlamento de Cantabria. Pero, por el otro lado, para ambos grupos los 120,23 euros de subida salarial a partir de 2027 son «insuficientes». A pesar de que, como han recalcado sus portavoces Pedro Hernando, del PRC, y Mario Iglesias, del PSOE, las valoraciones «corresponden a la Junta de Personal Docente».

Hernando fue más allá. A su juicio la propuesta «no responde a los criterios que pide la Junta de Personal Docente». Es más, «traer encima de la mesa una propuesta que eleva en 18 euros la propuesta anterior durante tres años, es decir, 6 euros al año, nos parece que es no tomarse en serio un proceso de negociación con un colectivo muy importante».

«Para los que creen que el Parlamento no sirve para nada, esta es la muestra de que sí», ha sentenciado el regionalista. La principal crítica de la oposición es que no se cumpliera con el mandato que emitió la cámara regional de noviembre de 2024, en el que se instaba al Gobierno a la negociación con los sindicatos. En este sentido, Hernando considera que «hemos tenido que coger las riendas porque el consejero se está demostrando incapaz de hacerlo». Mientras que Iglesias ha destacado que «vamos a seguir presentando iniciativas y haciendo seguimiento del tema», por ejemplo, ha anunciado, «hemos activado unas preguntas para el lunes, 26 de mayo, para preguntarle en Pleno -a Silva- cómo va la negociación y cómo va a finalizar».

Tanto los regionalistas, como los socialistas, han insistido en que lo más importante es que el responsable de Educación «se siente a negociar». Que lo haga, ha sentenciado Hernando, «el tiempo que haga falta: si no hay que levantarse, que no se levante, si no hay que comer, que no se coma». Porque, según el regionalista, «los docentes ya nos han demostrado que si hay que encerrarse, están dispuestos a hacerlo. Ahora le pedimos al consejero que también lo haga». Iglesias, por su parte, ha coincidido: «Que se siente y deje las imposiciones, que empiece a hablar de diálogo, pero de diálogo de verdad con los docentes de la enseñanza pública de Cantabria».