Los empresarios del 'caso Obras Públicas' pactan dos años y un mes y medio, pero no irán a prisión

La Fiscalía de Cantabria ha decidido subir un mes y medio la pena de cárcel pactada en septiembre (de dos años) con los cuatro empresarios ... acusados en el 'caso Obras Públicas', mientras que mantiene las del exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez (7 años de cárcel) y la de su esposa Beatriz del Río (1 año).

El nuevo acuerdo, que será ratificado el próximo 31 de octubre en la Audiencia Provincial, mantiene la condición de que solo el funcionario ingresará en prisión –está decidiendo a cuál va–, ya que a su esposa y a los cuatro constructores se les suspenderá la pena de cárcel en ejecución de sentencia, en el caso de los empresarios vía artículo 84 del Código Penal (para condenas superiores a los dos años).

Tal y como avanzó El Diario Montañés el pasado 9 de octubre, este cambio en el acuerdo inicial responde a una petición realizada por la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada de la Sección Tercera Almudena Congil, encargada de juzgar este caso, que tenía una discrepancia jurídica con la Fiscalía sobre el criterio para calcular las penas. La magistrada entiende que el fiscal del caso, Jesús Alaña, había fijado el castigo por debajo de lo que debería.

Miguel Ángel Díez Exjefe de Carreteras

Antes Fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Pena: 7 años y un día de cárcel, nueve años y tres meses inhabilitación, multa de 963.227 euros e indemnización de 749.648 euros.

Ahora Fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Pena: 7 años y un día de cárcel, nueve años y tres meses inhabilitación, multa de 963.227 euros e indemnización de 749.648 euros. Beatriz del Río Esposa del funcionario



Antes Blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Penas: 1 año y un díade prisión y una multa de 478.513,82 euros.

Ahora Blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Penas: 1 año y un díade prisión y una multa de 478.513,82 euros. José Saiz Gerente de la Encina y Cannor



Antes Fraude en la contratación y cohecho. Penas: 2 años de cárcel, multa de 1.800 euros, inhabilitación especial para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público por 4 años e indemnización de 252.000 euros.

Ahora Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de 252.000 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses. Secundino Vidal Celis Administrador de Rucecan



Antes Fraude en la contratación y cohecho. Penas: 2 años de cárcel, multa de 1.800 euros, inhabilitación especial para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público por 4 años e indemnización de 255.554,57 euros.

Ahora Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de una indemnización de 255.554 euros.Además de obtener una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses. Elias Celis Apoderado de Rucecan



Antes Fraude en la contratación y cohecho. 2 años de cárcel, multa de 1.800 euros, inhabilitación especial para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público por 4 años e indemnización de 255.554,57 euros.

Ahora Dos años y un mes y medio de cárcel por delitos de cohecho y fraude, así como el pago de una indemnización de 255.554 euros.También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses. José Luis Blanco Api Movilidad



Antes Fraude en la contratación y cohecho. Penas: 2 añosde cárcel, multa de 1.800 euros, inhabilitación especial para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público por 4 años e indemnización de 110.500 euros.

Ahora Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y pagar 110.500 euros como indemnización.Además de la reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.

El representante del Ministerio Público consideraba que el funcionario es autor de los delitos de fraude en la contratación y cohecho (también de blanqueo de capitales y falsedad documental), mientras que la participación de los cuatro empresarios era como cooperadores necesarios. Partiendo de esta base, Alaña entendía que el funcionario tenía que tener una pena superior al resto (no solo por ser autor de cuatro delitos), y así lo plasmó en el acuerdo que suscribieron las partes hace un mes.

Por el delito de fraude en la contratación, el fiscal estableció para el funcionario una pena de dos años de cárcel. En cambio, para los constructores la redujo a un año. En el caso del delito de cohecho, la pena para el exjefe de Carreteras era de dos años de cárcel y 6.000 euros de multa, y para los empresarios, de un año y 1.800 euros de multa. Es decir, al funcionario le pedía el doble de pena (cuatro años) por los mismos delitos que a los empresarios (dos años).

Sin embargo, la magistrada, consideraba que a los cuatro empresarios también había que considerarlos autores de los delitos de cohecho y fraude en la contratación. Y así lo ha recogido el fiscal en su nuevo acuerdo, en el que añade al delito de cohecho el artículo 424 del Código Penal, que establece que «a quien ofrezca o entregue una dádiva o retribución a una autoridad o funcionario público para que este cometa un acto en el ejercicio de su función, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que al funcionario».

Las nuevas penas

Según se recoge en el nuevo acuerdo, ya firmado por los acusados y remitido a la Audiencia Provincial, la pena del funcionario se mantiene en un total de 7 años, después de subir tres meses el castigo por el delito de cohecho (se queda en 2 años y 3 meses) y bajar otros tres meses el de blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil (2 años y 9 meses). Por el delito de fraude se mantienen los dos años de cárcel. El fiscal tampoco modifica la multa de 963.227 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 años y 3 meses acordada con Diez.

Este nuevo pacto no afecta a la esposa del funcionario, Beatriz del Río, que ha aceptado un año de cárcel y una multa de 478.513 euros por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil.

En cambio, los empresarios Elías Celis y Vidal Celis (Rucecan), Jose Luis Blanco Mazagatos (Api Movilidad) y José Saiz Gómez (La Encina y Cannor han visto como su pena pasa a los dos años y un mes y medio de cárcel. Por el delito de fraude el fiscal mantiene el año de cárcel que pedía inicialmente, y sube el de cohecho a un año, un mes y quince días de prisión. Sin embargo, la inhabilitación especial para obtener subvenciones y ayudas públicas se les rebaja de los cuatro años (por los dos delitos) a los tres años y ocho meses.

Lo que no se modifica es la responsabilidad civil, fijada en 1.623.257 euros, y que deberán abonar al Gobierno regional el funcionario y los empresarios.

