Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

El inicio de curso político ha encontrado en la reducción de la jornada laboral su gran asignatura pendiente. Y la polémica también ha salpicado a ... Cantabria. El presidente de CEOE-Cepyme en la región, Enrique Conde, ha rechazado las medidas «populistas» de la nueva norma que pretendía aprobar el equipo de Gobierno y que han naufragado por la falta de apoyo de PP, Vox y Junts. El responsable de la patronal en Cantabria habla de que pasar de una jornada de 40 horas semanales a una de 37,5 implicaría problemas de productividad y opina que la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los sindicatos pertenece a «la época bolchevique».

«Lo que no se puede es disparar ideas donde, como siempre partiendo del Ministerio de Trabajo, incluso de los sindicatos, el empresario es una persona casi a extinguir», valora Conde, que defiende que «hoy en día la empresa es la institución social que hace que el futuro, en este caso en esta región, Cantabria, tire para adelante». Asimismo, ha cargado en contra de los sindicatos por sus declaraciones en la manifestación que tuvo lugar este miércoles a las puertas de la Delegación de Gobierno de Cantabria ya que: «Hablaban de la productividad como un elemento que no hay que tener en cuenta prácticamente».

«No tiene sentido», ha opinado, al tiempo que ha subrayado que en la región predominan las pequeñas y medianas empresas donde «casi no hay ningún tipo de descoordinación» en la relación entre trabajadores y empresarios. En opinión de Conde, tanto en Cantabria como en España existe un «problema» con la productividad, y es esto lo que «hay que hablar en el diálogo social», en lugar de tomar «medidas populistas». «Cualquiera te compra que trabajemos posiblemente lunes y martes y nos vayamos de miércoles a domingo a disfrutar de la vida, pero es que eso no es el camino».

El camino, a su juicio, es una postura «sensata» que pasa por «coordinarnos todos e intentar sacar medidas que sean buenas para todas las partes, independientemente de que los sectores son totalmente diferentes unos de otros» y sus convenios colectivos están para determinar las medidas a aplicar. «Si nos sentamos y vemos en qué estamos fallando o en qué estamos acertando, tenemos capacidad para mejorar las condiciones de los trabajadores y, lógicamente, también de las empresas», ha dicho.

«En el Estatuto de los Trabajadores el argumento fundamental sobre el que pivotan después todas las justificaciones para poder mejorar tanto a los trabajadores como a las empresas es la productividad». «Lo que hay que hacer es tratar de que la productividad en este país mejore, porque eso va a mejorar posiblemente las condiciones tanto de la empresa como del trabajador», ha sostenido, tras señalar que es «un error intentar separar a trabajadores y a empresarios».