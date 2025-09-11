El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Enrique Conde. Roberto Ruiz

Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

El presidente de la CEOE en Cantabria opina que pasar a 37,5 horas semanales implicaría problemas de productividad

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:56

El inicio de curso político ha encontrado en la reducción de la jornada laboral su gran asignatura pendiente. Y la polémica también ha salpicado a ... Cantabria. El presidente de CEOE-Cepyme en la región, Enrique Conde, ha rechazado las medidas «populistas» de la nueva norma que pretendía aprobar el equipo de Gobierno y que han naufragado por la falta de apoyo de PP, Vox y Junts. El responsable de la patronal en Cantabria habla de que pasar de una jornada de 40 horas semanales a una de 37,5 implicaría problemas de productividad y opina que la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los sindicatos pertenece a «la época bolchevique».

