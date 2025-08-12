El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Manuel Ángel Castañeda, Tomás Epeldegui y Elena García Botín, con el galardón; Manuel Iturbe, Gema Igual y Antonio Tornel.

De izquierda a derecha, Manuel Ángel Castañeda, Tomás Epeldegui y Elena García Botín, con el galardón; Manuel Iturbe, Gema Igual y Antonio Tornel. Juanjo Santamaría

Epeldegui, premio a una brillante trayectoria

La Asociación Cultural Plaza Porticada reconoce con su Premio de Honor su contribución a la medicina y su entrega a los necesitados

José Ahumada

Castañeda

Martes, 12 de agosto 2025, 23:07

La brillante trayectoria profesional del doctor Tomás Epeldegui, figura clave en el desarrollo de la ortopedia pedriátrica en España, justificaría por sí sola la concesión ... del Premio de Honor de la Asociación Cultural Plaza Porticada, pero el currículum de este sobresaliente médico no estaría completo sin detenerse en su faceta solidaria: tras jubilarse, creó la ONG Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, con la que presta atención a personas sin recursos ni posibilidades de acceso a servicios sanitarios en países en vías de desarrollo. Fruto de este trabajo es también la puesta en funcionamiento de un hospital en la ciudad camerunesa de Dschag, un centro que ya cuenta con personal cualificado y medios técnicos con los que presta servicio a una población de más de 200.000 personas.

