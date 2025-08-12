Epeldegui, premio a una brillante trayectoria

La brillante trayectoria profesional del doctor Tomás Epeldegui, figura clave en el desarrollo de la ortopedia pedriátrica en España, justificaría por sí sola la concesión ... del Premio de Honor de la Asociación Cultural Plaza Porticada, pero el currículum de este sobresaliente médico no estaría completo sin detenerse en su faceta solidaria: tras jubilarse, creó la ONG Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, con la que presta atención a personas sin recursos ni posibilidades de acceso a servicios sanitarios en países en vías de desarrollo. Fruto de este trabajo es también la puesta en funcionamiento de un hospital en la ciudad camerunesa de Dschag, un centro que ya cuenta con personal cualificado y medios técnicos con los que presta servicio a una población de más de 200.000 personas.

Con su Premio de Honor, la Asociación Cultural Plaza Porticada distingue anualmente a personas o instituciones vinculadas a Cantabria que hayan destacado por su actividad con un nivel de excelencia en cualquier ámbito que contribuya a la conservación y promoción de la cultura y al desarrollo y progreso económico y social. Este martes celebró la entrega del galardón al doctor Epeldegui, en un encuentro que tuvo lugar en la Finca San Juan, de Castañeda, con más de 200 invitados. Personalidades del mundo de la política, la cultura, la ciencia y la empresa se dieron cita en un encuentro ya clásico en el verano santanderino.

Elena García Botín, presidenta de la Asociación, se confesó «encantada» de que el premio haya recaído en Epeldegui, y reconoció su «admiración» por «la labor callada» que viene desarrollando en auxilio de los más desfavorecidos. «Gracias a su labor, y a que ha sabido contagiar su entusiasmo a sus colaboradores, hay un hospital funcionando a pleno rendimiento en Camerún».

Epeldegui, por su parte, dijo estar «sorprendido» por el premio. «Nunca he contado con que me pudieran elegir para esto. Estoy muy feliz», aseguró, agradecido.

El premio, de algún modo, también supone una reivindicación del 'talento sénior'. «Es cierto que se desperdicia, y todo lo que suponga reconocer que las personas pueden seguir colaborando, resulta positivo y evita una pérdida importante. Hay países donde este talento se aprovecha más, y aquí, en cambio, parece que es un hándicap y que cierra puertas. También depende del espíritu y la voluntad de superar este hándicap por parte de cada uno: yo me lo planteé y me alegro mucho de haberlo hecho. También es cierto que hay gente que deja de trabajar y se deprime porque no sabe qué hacer después de haber estado treinta o cuarenta años trabajando. Hay que tener fortaleza mental e ilusión para marcarse objetivos y desarrollarlos, pero el que quiere, puede».