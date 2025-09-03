El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La antigua sede de la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés. Juanjo Santamaría

La Escuela Politécnica Hernán Cortés se muda a la Avenida del Faro

El centro estrenó nueva sede en septiembre tras 60 años en la anterior ubicación, «conservando la esencia de la que nos enorgullecemos, en unas instalaciones mejores»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:23

Tras más de 60 años en Hernán Cortés, la mítica Escuela Técnico Profesional con el nombre de la calle de Santander, se muda a la ... Avenida del Faro. «Es un traslado necesario, porque se acababa el contrato de alquiler del edificio en el que llevábamos más de seis décadas. La idea es conservar la esencia de la que nos enorgullecemos, pero superándonos en unas instalaciones mejores», explica el director del centro Álvaro Torre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  3. 3

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  4. 4

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  7. 7

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Un banco, una inmobiliaria y ahora una panadería en la galería comercial de Valdecilla
  10. 10 Una alianza entre el norte y el sur plasmada en Puertochico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Escuela Politécnica Hernán Cortés se muda a la Avenida del Faro

La Escuela Politécnica Hernán Cortés se muda a la Avenida del Faro