La Escuela Politécnica Hernán Cortés se muda a la Avenida del Faro

Tras más de 60 años en Hernán Cortés, la mítica Escuela Técnico Profesional con el nombre de la calle de Santander, se muda a la ... Avenida del Faro. «Es un traslado necesario, porque se acababa el contrato de alquiler del edificio en el que llevábamos más de seis décadas. La idea es conservar la esencia de la que nos enorgullecemos, pero superándonos en unas instalaciones mejores», explica el director del centro Álvaro Torre.

El centro de Formación Profesional (FP) además de impartir grados de formación básica, medios y superiores, se ha «consolidado» en el tejido educativo de Cantabria. Y los nervios por el traslado estaban ahí: «Teníamos que mover a todos los alumnos y unidades a un nuevo edificio». Es decir, encontrar un espacio que pudiera albergar a los «550 estudiantes de cada curso y los 40 trabajadores que somos, con profesores y personal no docente».

Las nuevas instalaciones «son mejores», celebró Torre, «en cuanto a las aulas, el entorno inigualable, los buenos accesos e, incluso, incluyendo más servicios», como el de cafetería. El equipo directivo y docente, «estamos encantados», pero los alumnos también han acogido la noticia con los brazos abiertos, «los que ya han podido visitar el nuevo centro están deseando empezar». El inicio del curso escolar siempre está cargado de novedades, y para el ETP Hernán Cortés, este septiembre llega con un añadido que ilusiona, «estrenamos centro».

«Es un salto de calidad», plantea el director. El traslado a la Avenida del Faro, en el edificio anexo a la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, «tiene varias líneas de autobús cercanas, aparcamiento, un entorno natural envidiable... todo lo que buscábamos desde que, en 2020 inició la proceso para movernos a una nueva ubicación». Así, los del curso 2025/26 serán quienes puedan estrenar el nuevo emplazamiento del centro escolar.