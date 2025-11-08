A la falta de traumatólogos en Laredo se suma la de cardiólogos en Sierrallana

Faltan traumatólogos en el Hospital de Laredo, radiólogos en Valdecilla y ahora, también, cardiólogos en Torrelavega, como denuncia el Sindicato Médico: «La situación de ... Cardiología de Sierrallana es crítica», tras perder el servicio a dos de sus diez profesionales de plantilla en poco tiempo -uno por traslado y otro de baja laboral-, lo que «ha generado una sobrecarga asistencial insostenible y una demora inaceptable en la atención a los pacientes». Según explica la organización sindical, «en apenas un año, las listas de espera se han duplicado, pasando de 70 días en diciembre de 2024 a una previsión de 170 días para final de 2025, comprometiendo la atención a pacientes con patología cardíaca». Solo entre los meses de noviembre y diciembre calcula que «unos 180 pacientes verán suspendidas sus consultas programadas, aumentando el malestar de profesionales y usuarios».

¿Qué es lo que ha provocado esta situación? «Uno de los principales desencadenantes ha sido la pérdida de un especialista en Cardiología tras la modificación unilateral de su contrato por parte de la Dirección, que lo transformó en una sustitución temporal vinculada a una incapacidad», explica el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba. «Esta decisión ha provocado la marcha del profesional, que cubría dos reducciones de jornada del equipo y que ha sido contratado de forma estable -durante tres años- en un hospital del País Vasco», dejando cojo a un servicio que ya estaba «tensionado».

Además, «el cardiólogo que venía ejerciendo como jefe provisional durante años (sin cobrar por ello), renunció a esa función en agosto de 2024, lo que ha generado una prolongada ausencia de liderazgo y desorganización interna», indica Raba. En ese tiempo -continúa-, «los propios cardiólogos han asumido tareas de coordinación y gestión, además de su labor asistencial, con un enorme esfuerzo personal para mantener la atención a los pacientes». Hasta que esta última salida de otro compañero les ha llevado a denunciar públicamente el problema, a través del Sindicato Médico, que pide al Servicio Cántabro de Salud (SCS) y a la Consejería que intervengan para cubrir de forma «urgente» las plazas vacantes de Cardiología de Sierrallana, «mediante las fórmulas de contratación o movilidad que resulten posibles».

Para empezar, exigen «el nombramiento inmediato de un jefe de servicio o responsable clínico estable, que aporte liderazgo y estabilidad organizativa», y «una revisión exhaustiva» de las decisiones de la Gerencia del Hospital Sierrallana -encabezada por Yolanda Montenegro-, «que han derivado en la pérdida de profesionales cualificados». Sin embargo, la versión que aportan desde Sanidad, a preguntas de este periódico, es bien distinta. Niegan la existencia del problema, aunque sí reconocen el trastorno generado en las citas programadas (precisan que «no se han suspendido sino que se han demorado»), y aseguran que «Sierrallana tiene una plantilla sobredimensionada de cardiólogos» y que tras la reciente salida de un miembro del equipo «quedan diez profesionales». Un dato que corrige el Sindicato Médico al asegurar que «el décimo cardiólogo, sobre una plantilla orgánica de nueve, es el que se ha ido y que cubría dos reducciones de jornada de compañeros. Una ausencia que se suma a la de otro profesional de baja.

El Sindicato Médico insta a Sanidad a actuar «con urgencia y responsabilidad, garantizando la estabilidad de los profesionales y la continuidad asistencial que los ciudadanos merecen». A su juicio, el caso de Cardiología de Sierrallana «solo es un ejemplo más añadido a lo sucedido en Radiodiagnóstico de Valdecilla, que lleva pidiendo una ampliación de un 10% en la plantilla de radiólogos desde hace varios años ante el aumento de la demanda».