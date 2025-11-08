El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A la falta de traumatólogos en Laredo se suma la de cardiólogos en Sierrallana

El Sindicato Médico denuncia la «inaceptable demora y la sobrecarga asistencial insostenible del equipo de Cardiología de Torrelavega al pasar de diez a ocho facultativos»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Faltan traumatólogos en el Hospital de Laredo, radiólogos en Valdecilla y ahora, también, cardiólogos en Torrelavega, como denuncia el Sindicato Médico: «La situación de ... Cardiología de Sierrallana es crítica», tras perder el servicio a dos de sus diez profesionales de plantilla en poco tiempo -uno por traslado y otro de baja laboral-, lo que «ha generado una sobrecarga asistencial insostenible y una demora inaceptable en la atención a los pacientes». Según explica la organización sindical, «en apenas un año, las listas de espera se han duplicado, pasando de 70 días en diciembre de 2024 a una previsión de 170 días para final de 2025, comprometiendo la atención a pacientes con patología cardíaca». Solo entre los meses de noviembre y diciembre calcula que «unos 180 pacientes verán suspendidas sus consultas programadas, aumentando el malestar de profesionales y usuarios».

