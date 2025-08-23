Fiestas con sabor a tomate

Este sábado Polanco fue escenario de un particular homenaje a algo tan habitual en las mesas de verano como preciado: el tomate. Los jardines de ... la Casa de Pereda acogieron un encuentro en el participaron decenas de visitantes llegados desde todas las esquinas de Cantabria. Y, según se escuchaba este sábado en los corrillos que se formaban alrededor de los puestos, todos muy sabrosos.

En la fila para degustar los productos de los ganadores de ediciones anteriores de la Feria del Tomate Antiguo se encontraban Carlos Murga y su esposa, Marta Boada, que vienen desde Bárcena de Cudón y también cultivan, «pero a nivel amateur». Están sorprendidos por la gran cantidad de variedades que se encuentran aquí, a las que ellos podrían añadir otras que no han visto. «Nosotros tenemos, por ejemplo, el cherry amarillo, que es bastante grande», comenta Carlos.

La cita, que sirve para ensalzar el producto y que continúa hoy, convivirá en esta jornada con el Festival del Tomate de Bezana y ambos eventos darán paso a otro muy relacionado, el Festival del Tomate de Cantabria que se celebrará la semana que viene en Torrelavega. No faltará a ninguna de éstas citas la empresa de Borja Ruiz, Ecológicos de Cantabria, de Renedo de Piélagos. Sabedor de que «ver todo el tomate que hay es un espectáculo», explica que en este tipo de mercados «hay bastantes ventas», por lo que los defiende por encima de ferias agroalimentarias en general. «Haces una feria del tomate, que es el producto estrella del verano, y atraes a mucha gente a comprar tomate y todo lo demás que traigas», asegura. En su puesto puede verse, sobre todo, tomate hack, del que vive fundamentalmente, aunque aparte plante otras variedades para acudir a las ferias.

Ampliar Los visitantes tuvieron la oportunidad de catar algunos de los tomates más sabrosos.

Quien también vive de los tomates y otros productos de la tierra es Jessica, de La Yesca Silvestre. Esta experta en cosmética natural muestra cómo hacer jabones cortando la base de glicerina y sacando la pulpa del tomate. Después, un nutrido grupo que rodea su puesto añade aceite de coco. ¿Qué propiedades tiene? «Es bueno para las manchas y para la suavidad de la piel».

Por allí anda también Tisho Kalinov, que viene desde Piélagos y ofrece cócteles a quienes pasen por delante. Tiene cinco tipos y el especial de la feria, como era de esperar, es el de tomate. Con su empresa, Coctail Cantabria, participa en eventos privados como bodas, pero últimamente también acude a ferias de este tipo, de las que destaca el «buen ambiente que hay». Fe de ello dan Carmen Ruiz y sus amigas, que han venido desde Bezana porque el año pasado estuvieron y les gustó. Llevan las bolsas llenas, con setas, ciruelas claudias, caramelos, galletas hechas en casa y mermelada de arándanos. También han probado tomate. «A la vista ya llaman la atención, pero es que además están muy buenos».

Para obtener el mejor sabor posible, dice David Aguirre, de Aretxabaleta (Álava) y dos veces ganador de la Feria del Tomate Antiguo, es fundamental que cuente con agua en su justa medida, «porque cada gota más de agua es una gota menos de sabor». Él no se dedica a esto profesionalmente, sino como afición, pero cultiva más de cuarenta variedades. A lo largo de la jornada de hoy se decidirá cuál es el mejor de los tomates que han concurrido en esta edición.

Paralelamente, en Bezana habrá 1.000 euros en premios para los mejores, además de ofrecerse diversas actividades para todas las edades. Mientras, el parque Manuel Barquín de Torrelavega se prepara ya para acoger plantas de ochocientas variedades de todo el mundo desde el próximo viernes. Una cita que cada año congrega a decenas de personas que se acercan a la capital del Besaya desde todos los pueblos de la región.