La flota cántabra critica al Ministerio por el cambio en la costera del bonito Imagen de archivo de una descarga de bonito en el puerto de Colindres. :: / Antonio 'Sane' La Federación de Cofradías muestra su «malestar» por el «poco tiempo» con el que se avisó y afirma que otras regiones cuentan «con información privilegiada» y lo sabían de antemano TEODORO SAN JOSÉ Santander Sábado, 18 agosto 2018, 07:36

Cantabria y su flota pesquera sienten haber sido ninguneados desde el Ministerio de Agricultura y su Secretaría General de Pesca en la decisión de prorrogar cinco días –desde ayer hasta el miércoles– el cierre de la costera del bonito. No tanto por el cambio de criterio, que no deja de ser positivo para los barcos, como por la forma de tomarlo y comunicarlo. Y, sobre todo, porque mientras en otras comunidades ya sabían con antelación que se iba a producir esa demora en el cierre de la pesquería, a Cantabria nada se le dijo pese a que desde Santander se consultó a Madrid sin éxito alguno. La Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria ha enviado a la Secretaría de Pesca un escrito para exponer su «malestar» y reprochar la «información privilegiada» con que contaban otras comunidades, información de la que ha carecido la flota cántabra.

«Queremos hacerles llegar nuestro malestar», dice la nota de la Federación de Cofradías respecto a la decisión adoptada por el Ministerio de modificar el cambio del cierre pues para cuando lo hicieron (la notificación de la prórroga llegó el jueves a las dos de la tarde) ya había informado «a todos sus asociados del cierre precautorio para el viernes y los buques ya estaban viniendo a puerto», alguno de ellos desde 160 millas donde estaban faenando.

Dice el escrito que, de haberlo sabido con antelación los barcos de la flota cántabra «podrían haber hecho carnada en la zona de captura sin haber tenido que regresar a puerto». También ha molestado mucho a la Federación de Cofradías que parte de la flota del Cantábrico supiera «con anterioridad lo que iban ustedes a remitir, por lo que pensamos que tienen una información privilegiada de la que nosotros no disponemos». La medida, afirma el escrito dirigido al Ministerio, «supondrá un grave prejuicio económico para nuestra flota». Y definen la medida como «discriminatoria» con el sector pesquero de Cantabria.

Porque una parte de la flota del Cantábrico conocía con antelación esa prórroga por parte del Ministerio. Sin ir mas lejos el presidente de las cofradías de Vizcaya, Iñaki Zabaleta, ya había señalado a principios de semana que estaban al tanto de esa prórroga en el cierre de la pesquería. Y en Cantabria, pese a que desde la Consejería de Medio Rural se consultó con Madrid sobre esa posibilidad al tener conocimiento de los rumores, «nada se nos dijo», indica Miguel Fernández, presidente de la Cofradía de Pescadores y patrón mayor de la de Santoña.

«Aquí se avisa con muy poco tiempo y otras flotas han jugado con ventaja al contar con información que nosotros no teníamos. Por otro lado, no son formas de hacer estas cosas. Han perjudicado a muchos barcos ¿Por qué no se planifica esto de otro modo», se lamenta Fernández.

«No se puede tomar la decisión con esa frivolidad y sin contar con las comunidades afectadas. Lo hicieron a traición, en el último minuto y con las Cofradías cerradas», señala César Nates, presidente de la Cofradía de Laredo. «A Cantabria no se le comentó esa posibilidad de prorrogar el cierre y a eso hemos jugado, mientras que otros barcos manejaban otra información. No pintamos nada».

También el presidente de la Cofradía de San Vicente de la Barquera, Emilio Bustamante, critica la forma de notificar esa ampliación «cuando buena parte de nuestros barcos ya volvían para casa. Se precipitaron al cerrar tan pronto. Se asustaron quizá, no sé cómo calificarlo, pero debieron de haber esperado a que estuviéramos al 90% de la cuota para señalar el cierre precautorio».

Capturado el 88,1%

A fecha de ayer, según cifras de la Secretaría General de Pesca, la cuota de bonito capturada por la flota española era del 88,10%; en concreto, se habían desembarcado 13.220 toneladas de las 15.053 toneladas que tiene asignadas como límite para esta costera. La flota cántabra ha desembarcado hasta la fecha 2.900 toneladas, y en las lonjas de Cantabria se han subastado unas 2.600 toneladas.