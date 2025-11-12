El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los ganaderos piden que el Ferial reabra también para la compraventa de animales

Las organizaciones profesionales piden a Ganadería, que debe emitir una resolución, «una desescalada más rápida» para la dermatosis nodular

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:18

Las organizaciones profesionales agrarias pidieron este martes a la Consejería de Ganadería que la desescalada para la dermatosis nodular bovina fuese «más rápida» y que ... el Mercado Nacional de Torrelavega «reabra también» para la compraventa de animales que se encuentren dentro de los límites de la región. Los representantes de los ganaderos mantuvieron un encuentro con el director general de Ganadería para consensuar y poner en común el plan de flexibilización tras la adopción de medidas contención para evitar la llegada de la enfermedad a la región; entre otras, el cierre el mes pasado del Ferial de Torrelavega y la prohibición de celebrar ferias y concentraciones de ganado en lo que queda de año.

