Los ganaderos piden que el Ferial reabra también para la compraventa de animales

Las organizaciones profesionales agrarias pidieron este martes a la Consejería de Ganadería que la desescalada para la dermatosis nodular bovina fuese «más rápida» y que ... el Mercado Nacional de Torrelavega «reabra también» para la compraventa de animales que se encuentren dentro de los límites de la región. Los representantes de los ganaderos mantuvieron un encuentro con el director general de Ganadería para consensuar y poner en común el plan de flexibilización tras la adopción de medidas contención para evitar la llegada de la enfermedad a la región; entre otras, el cierre el mes pasado del Ferial de Torrelavega y la prohibición de celebrar ferias y concentraciones de ganado en lo que queda de año.

La Consejería que dirige María Jesús Susinos trata ahora de encontrar el equilibrio que permita seguir protegiendo la salud de la cabaña ganadera –un positivo obliga al vacío sanitario de la explotación– y las demandas de los profesionales, a los que las medidas de contención –«muy duras, aunque necesarias», subrayó Susinos el lunes– les están ocasionando muchos quebraderos de cabeza y numerosas pérdidas económicas.

«Los ganaderos nos piden que se reabra el Ferial y que se recuperen las transacciones internas» Alberto Pérez Quintial Secretario general de UPA

«Lo pedimos con unas condiciones de seguridad que no pongan en riesgo la seguridad de la cabaña» Luis Pérez Portilla Secretario general de UGAM-COAG

Todo está pendiente de que el director general de Ganadería dicte la resolución. Según ha podido saber este periódico, la intención del Gobierno regional es que la desescalada sea gradual, por lo que la próxima semana –a expensas de lo que refleje finalmente la resolución normativa– la reapertura del Mercado Nacional de Ganados será «limitada» y «con restricciones». Es decir, no se permitirán las transacciones comerciales.

«Lo que nosotros hemos pedido es que los animales puedan salir a mataderos y cebaderos de fuera de la región y que se reanude la compraventa de reses dentro de Cantabria», explica Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG. «Eso sí, siempre siguiendo unas condiciones de seguridad y bioseguirdad sanitarias que no pongan en riesgo la salud de la cabaña ganadera», subraya.

Una postura que también comparte UPA Cantabria. «Por supuesto que el tema sanitario es el que más nos preocupa –explica su secretario general–, pero tenemos las mayores restricciones de España y de Europa sin que la enfermedad, por fortuna, haya entrado», afirma Alberto Pérez Quintial. «Nosotros representamos a los ganaderos y lo que nos solicitan es que se reabra el Ferial y los tres encerraderos que hay en Cantabria y que se recuperen las transacciones internas», continúa. «Nos gustaría que la desescalada fuese más rápida, eso es lo que nos demanda el sector y lo que hemos transmitido», concluye.

Otras de las peticiones de los organizaciones profesionales es que queden exentos de las actuales restricciones aquellos sectores a los que la dermatosis nodular bovina no afecta. Es el caso, por ejemplo de los apicultores, los cunicultores o las piscifactorias.

Plan gradual

La premura de los profesionales choca con los planes de la Consejería que maneja una desescalada más gradual y lenta. No se cierra a que en un futuro más o menos cercano el Ferial de Torrelavega recupere la actividad de las transacciones comerciales, pero la idea inicial que maneja es que la próxima semana el recinto torrelaveguense se convierta en una instalación segura a la que lleguen los animales de la región para ser desinfectados, desinsectados y que así puedan salir fuera rumbo a mataderos y cebaderos.