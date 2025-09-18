El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía, el día del suceso, en la sede del PSOE. José Carlos Rojo

La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro

Las cámaras de seguridad de diferentes comercios ayudaron a identificar a los dos responsables, pero los teléfonos han sido la prueba definitiva en la investigación policial

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:05

El olfato investigador de los agentes continúa siendo clave en las pesquisas policiales, pero ante un juez es precisa la prueba definitiva que ayude a ... imputar al sospechoso. En el caso de los dos jóvenes detenidos el pasado 11 de septiembre por el ataque perpetrado en abril a la sede del PSOE de Santander con bombas caseras, los expertos de la Policía Nacional tuvieron claro desde las primeras semanas las identidades de ambos. Las cámaras de seguridad de los comercios aledaños sirvieron para descubrir la identidad de los encapuchados –sorprendió que uno de ellos fuera el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana–, pero la investigación se postergó durante meses debido a la necesidad de constatar fehacientemente que estaban en lo cierto.

