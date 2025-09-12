Detenido el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril

La Policía Nacional detiene a dos jóvenes como presuntos autores del ataque con artefactos explosivos caseros que tuvo lugar el pasado abril en la sede ... de PSOE de Cantabria. Uno de ellos es el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, que ya ha emitido un comunicado mostrando su rechazo al incidente y su «profundo dolor» porque su hijo esté involucrado. El otro detenido es natural de Galicia y no ha trascendido su identidad. La jueza ha decretado secreto de las actuaciones.

Los hechos por los que se investiga a estos jóvenes tuvieron lugar el pasado 25 de abril, cuando en la sede del PSOE, situada en la calle Tres de Noviembre de Santander, se celebraba un acto de memoria democrática con la presencia de afiliados y simpatizantes y del secretario general del partido en Cantabria, Pedro Casares. Los explosivos estaban en dos botellas de plástico, que cogió una de las participantes en el acto para lanzarlas al exterior de la sede. En las botellas se podía leer 'frente a las mentiras revanchistas. PSOE=Satanás'.

En el comunicado de la regidora de Bezana, recalca su «más enérgica condena a cualquier acto violento» y califica de «deleznable» el ataque que sufrió la sede del PSOE en abril. Además, apunta que su hijo es mayor de edad y que vive independiente fuera de Cantabria pero, aún así, «como madre, la situación de mi hijo me causa un profundo dolor y una inmensa preocupación».

Comunicado íntegro de Carmen Pérez

«Ante la presunta implicación de mi hijo en los hechos ocurridos en la sede del Partido Socialista de Cantabria el pasado mes de abril, quiero manifestar lo siguiente:

1. Manifiesto mi más enérgica condena a cualquier acto violento, venga de donde venga y vaya contra quien vaya. Lo ocurrido contra la sede del PSOE es un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices y en ningún caso tiene cabida en una sociedad democrática. La violencia nunca es el camino y en nuestra democracia solo deben prevalecer la convivencia, la tolerancia y el respeto.

2. Mi hijo es mayor de edad, vive de manera independiente fuera de Cantabria y su presunta participación no puede vincularse de ninguna manera con mi actividad política, con el partido en el que milito, ni con mi responsabilidad como alcaldesa del municipio de Santa Cruz de Bezana. Es una actuación personal de la que es el único responsable, por lo que confío en que no haya ni utilización política ni juicios paralelos.

3. Como madre, la situación de mi hijo me causa un profundo dolor y una inmensa preocupación, pero confío plenamente en la justicia y, si se demuestra su responsabilidad, tendrá que responder y asumir las consecuencias como cualquier ciudadano».