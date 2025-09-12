El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del ataque en abril a la sede del PSOE y detalle de una de las botellas con explosivos. DM

Detenido el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril

La Policía Nacional detiene también a un gallego por participar en el incidente. La regidora de Bezana lamenta los hechos y muestra un «profundo dolor» por lo ocurrido

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:04

La Policía Nacional detiene a dos jóvenes como presuntos autores del ataque con artefactos explosivos caseros que tuvo lugar el pasado abril en la sede ... de PSOE de Cantabria. Uno de ellos es el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, que ya ha emitido un comunicado mostrando su rechazo al incidente y su «profundo dolor» porque su hijo esté involucrado. El otro detenido es natural de Galicia y no ha trascendido su identidad. La jueza ha decretado secreto de las actuaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  6. 6

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»
  7. 7

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  8. 8

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  9. 9

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  10. 10 La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril

Detenido el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril