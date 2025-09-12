El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PP regional recuerda que ya condenó y condena el ataque y muestra su apoyo a su compañera de partido

El portavoz en la Cámara, Juan José Alonso, la califica de «demócrata de conducta impecable»y señala que una madre no puede ser responsable de lo que haga su hijo adulto

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:42

El PP de Cantabria manifestó hoy, a preguntas de este periódico, su solidaridad con Carmen Pérez, «una compañera de partido, demócrata, que siempre ha ... tenido una conducta impecable y que, como el PP, siempre ha condenado cualquier tipo de violencia, se cometa contra quien se cometa». A través de su portavoz parlamentario, Juan José Alonso, trasladó su apoyo «total» a la regidora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  8. 8

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  9. 9

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»
  10. 10

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP regional recuerda que ya condenó y condena el ataque y muestra su apoyo a su compañera de partido