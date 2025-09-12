El PP regional recuerda que ya condenó y condena el ataque y muestra su apoyo a su compañera de partido

El PP de Cantabria manifestó hoy, a preguntas de este periódico, su solidaridad con Carmen Pérez, «una compañera de partido, demócrata, que siempre ha ... tenido una conducta impecable y que, como el PP, siempre ha condenado cualquier tipo de violencia, se cometa contra quien se cometa». A través de su portavoz parlamentario, Juan José Alonso, trasladó su apoyo «total» a la regidora.

«Es de admirar la entereza, la valentía y la responsabilidad que está demostrando al comparecer públicamente para dar explicaciones en estos momentos de preocupación y dolor que está atravesando como madre». Y tras eso, los populares reiteraron su «rotunda condena» al ataque a la sede del PSOE de Cantabria. «Lo hacemos como hicimos en el mes de abril cuando se produjeron los hechos. Actos de esta naturaleza son absolutamente reprochables y no tienen cabida en democracia, donde debe prevalecer la convivencia y el respeto», apuntó Alonso, que considera que «los padres no son responsables de los hechos que cometen sus hijos mayores de edad e independientes, así como los hijos no son responsables de los hechos que cometan sus padres». En ese sentido, cree que, como cualquier ciudadano, si se demuestra su culpabilidad, el hijo de Pérez tendrá que asumir en primera persona la responsabilidad judicial por estos actos.

Silencio de Vox

Quien no quiso hacer declaraciones fue Vox. No habló, pero la portavoz en Bezana y teniente de alcalde, Manuela Bolado, quiso acompañar a la regidora durante su comparecencia.