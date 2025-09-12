El PP regional recuerda que ya condenó y condena el ataque y muestra su apoyo a su compañera de partido
El portavoz en la Cámara, Juan José Alonso, la califica de «demócrata de conducta impecable»y señala que una madre no puede ser responsable de lo que haga su hijo adulto
Santander
Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:42
El PP de Cantabria manifestó hoy, a preguntas de este periódico, su solidaridad con Carmen Pérez, «una compañera de partido, demócrata, que siempre ha ... tenido una conducta impecable y que, como el PP, siempre ha condenado cualquier tipo de violencia, se cometa contra quien se cometa». A través de su portavoz parlamentario, Juan José Alonso, trasladó su apoyo «total» a la regidora.
«Es de admirar la entereza, la valentía y la responsabilidad que está demostrando al comparecer públicamente para dar explicaciones en estos momentos de preocupación y dolor que está atravesando como madre». Y tras eso, los populares reiteraron su «rotunda condena» al ataque a la sede del PSOE de Cantabria. «Lo hacemos como hicimos en el mes de abril cuando se produjeron los hechos. Actos de esta naturaleza son absolutamente reprochables y no tienen cabida en democracia, donde debe prevalecer la convivencia y el respeto», apuntó Alonso, que considera que «los padres no son responsables de los hechos que cometen sus hijos mayores de edad e independientes, así como los hijos no son responsables de los hechos que cometan sus padres». En ese sentido, cree que, como cualquier ciudadano, si se demuestra su culpabilidad, el hijo de Pérez tendrá que asumir en primera persona la responsabilidad judicial por estos actos.
Silencio de Vox
Quien no quiso hacer declaraciones fue Vox. No habló, pero la portavoz en Bezana y teniente de alcalde, Manuela Bolado, quiso acompañar a la regidora durante su comparecencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.