El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa se abraza a su responsable de prensa, visiblemente afectada al inicio de la rueda de prensa Juanjo Santamaría

La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»

Carmen Pérez desvincula la presunta implicación de su hijo en el ataque a la sede del PSOE con su actividad política y rechaza dimitir.

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:09

La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, ha comenzado su declaración ante los medios de comunicación tras conocer la presunta implicación de su hijo en el ataque con un artefacto incendiario a una sede del PSOE ... en los mismos términos que horas antes ya había expresado en un comunicado de prensa, trasladando su «enérgica repulsa ante cualquier hecho violento». «Venga de quien venga y vaya contra quien vaya. Sea de la índole que sea», ha dicho la regidora, que considera que el hecho por el que ha sido detenido su hijo de 23 años junto a un segundo joven le resulta «deleznable y condenable totalmente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  7. 7

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  10. 10 La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»

La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»