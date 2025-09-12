La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»

La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, ha comenzado su declaración ante los medios de comunicación tras conocer la presunta implicación de su hijo en el ataque con un artefacto incendiario a una sede del PSOE ... en los mismos términos que horas antes ya había expresado en un comunicado de prensa, trasladando su «enérgica repulsa ante cualquier hecho violento». «Venga de quien venga y vaya contra quien vaya. Sea de la índole que sea», ha dicho la regidora, que considera que el hecho por el que ha sido detenido su hijo de 23 años junto a un segundo joven le resulta «deleznable y condenable totalmente».

La popular, que ha comparecido junto a gran parte de su corporación municipal, la única en el que el PP gobierna en coalición con Vox en Cantabria, sí ha pedido desvincular esta noticia con su actividad política, con el partido en el milita y con sus responsabilidades como alcaldesa de Bezana. Es decir, que no pone la mesa la posibilidad de dimitir. «Mi hijo es mayor de edad y vive de forma independiente. «Si la investigación determina que mi hijo ha estado implicado, que lo pague. Que lo pague y que el peso de la ley caiga sobre él», ha añadido entre lágrimas, visiblemente afectada y con la voz entrecortada.

Aunque ha asegurado que nunca ni siquiera le ha podido pasar por su cabeza que alguien de su familia pudiera tener relación con un acto de estas características, Pérez no ha aclarado si ha podido hablar con su hijo ni si ha reconocido ante la Policía Nacional los hechos por los que ha sido detenido y por los que está investigado.