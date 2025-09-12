El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE, Pedro Casares, durante su comparecencia esta tarde ante los medios. Juanjo Santamaría

Casares: «Los mensajes de odio tienen consecuencias»

El delegado del Gobierno muestra su «solidaridad» con la alcaldesa de Bezana, a la que exculpa de las acciones de su hijo

Nacho González Ucelay

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:14

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado hoy que la detención de dos jóvenes relacionados con el ataque perpetrado a finales de ... abril contra la sede regional del PSOE es una buena noticia que, por otra parte, es merecedora de su propio tiempo para la reflexión: «los mensajes de odio tienen consecuencias».

