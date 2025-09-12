Casares: «Los mensajes de odio tienen consecuencias»

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado hoy que la detención de dos jóvenes relacionados con el ataque perpetrado a finales de ... abril contra la sede regional del PSOE es una buena noticia que, por otra parte, es merecedora de su propio tiempo para la reflexión: «los mensajes de odio tienen consecuencias».

Extremadamente cauto a la hora de referirse a la operación, «porque, como ya saben, la jueza instructora del caso ha decretado el secreto de las actuaciones» y esa circunstancia «nos impide disponer de más información de la que ya ha trascendido» -que hay dos detenidos y uno de ellos es el hijo de la alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez-, Casares ha agradecido «el extraordinario trabajo que han efectuado tanto la Policía Nacional como la Justicia» para localizar y detener a los dos sospechosos, que no van a ser acusados de un delito menor.

«Atentar contra la sede de un partido político es un hecho muy grave», ha dicho el delegado del Gobierno, a la sazón secretario general del PSOE. «Hacerlo cuando se estaba celebrando un acto público para reconocer y dignificar la memoria democrática de Cantabria y también de nuestro país lo es más aún», ha añadido Casares, que entiende que esos hechos «pueden ser constitutivos de varios delitos» aunque no ha precisado exactamente cuáles.

En relación con los dos arrestados, y más concreto con uno de ellos, el líder de los socialistas cántabros ha recordado en su comparecencia que la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, la popular Carmen Pérez, ha reconocido a través de un comunicado que es la madre de uno de los dos, una circunstancia, esta, que no ha querido usar como arma arrojadiza. «Quiero mostrar mi solidaridad con ella y con su familia», ha afirmado. «Como ella misma dice, es su hijo el único responsable de este hecho y no seré yo quien haga juicios paralelos o una utilización política de ello», ha subrayado Casares, que sí ha querido hacer algunas consideraciones «sobre el momento y el clima político que vivimos en Cantabria y en el conjunto del país».

Según ha dicho el socialista, «los discursos de odio tienen consecuencias. Todos lo estamos viendo y algunos, incluso, hasta lo estamos sufriendo». La violencia verbal, los insultos, las amenazas, las mentiras, los bulos, los enfrentamientos permanentes entre las diferentes instituciones... «todo eso tiene consecuencias», ha insistido Casares, que en ese sentido ha recordado que «200 sedes socialistas de todo el país han sido atacadas solo en el último año», algo que él condenaría «con la misma contundencia» si esas sedes «fueran de otros partidos políticos».

Para el delegado del Gobierno en Cantabria «es una extraordinaria noticia que se haya detenido a los presuntos autores de este atentado» aunque, a la vez, «es una mala noticia para todos esto que ha pasado» porque «no es bueno que dos jóvenes de veinte años tengan ese odio, con el que han llegado a hacer algo así» y porque con sucesos como este «estamos convirtiendo la política en una trinchera cuando debería ser un espacio de convivencia entre ideas distintas de adversarios pero en ningún caso de enemigos».

Casares, que ha precisado que ni la alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez, ni la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ni «nadie» del PP, partido al que ambas pertenecen, se ha puesto en contacto con él, ha querido hacer un llamamiento a todos los partidos, a los que ha pedido «que volvamos al sentido común, que busquemos más lo que nos une que lo que nos diferencia y que trabajemos más por el interés general que por los intereses partidistas», y en especial al PP, al que ha pedido expresamente «que condene públicamente los atentados y los ataques contra las sedes del PSOE».