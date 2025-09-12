El PSOE nacional reacciona a la detención: «¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques que recibimos?»
El partido liderado por Pedro Sánchez se cuestiona lo ocurrido en su perfil de la red social X
Santander
Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:32
Las reacciones a la detención del hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro ... no han tardado en producirse. Desde la cuenta oficial de X del partido político, comparten la noticia y se cuestionan lo siguiente: «¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques que recibimos, y no apoya nuestra moción contra la violencia política en España?»
¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques que recibimos, y no apoya nuestra moción contra la violencia política en España?https://t.co/j4HKFg0uUQ— PSOE (@PSOE) September 12, 2025
