El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE nacional reacciona a la detención: «¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques que recibimos?»

El partido liderado por Pedro Sánchez se cuestiona lo ocurrido en su perfil de la red social X

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:32

Las reacciones a la detención del hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro ... no han tardado en producirse. Desde la cuenta oficial de X del partido político, comparten la noticia y se cuestionan lo siguiente: «¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques que recibimos, y no apoya nuestra moción contra la violencia política en España?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  5. 5

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  7. 7

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  8. 8

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  9. 9

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE nacional reacciona a la detención: «¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques que recibimos?»