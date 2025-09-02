El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander

Revisará «desde cero» el proyecto de la nueva línea entre Cantabria y Vizcaya y abre la puerta a construir solo los tramos rentables

Santander / Bilbao

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Enésima vuelta de tuerca al histórico proyecto para mejorar la conexión ferroviaria entre Cantabria y Vizcaya. Justo cuando se cumplen veinte años desde la elaboración ... de un primer estudio que el Gobierno central ni siquiera llegó a aprobar, y tres desde que viera la luz un borrador que planteaba la construcción de un tren rápido entre Santander y Bilbao con paradas intermedias en Laredo y Castro, los trabajos vuelven a la casilla de salida. No es que se retroceda mucho porque apenas se había avanzado, pero el cambio que se plantea es de calado.

