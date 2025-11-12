El Gobierno central lamenta que «no hubo tiempo» para traer al profesor muerto en Vietnam

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, lamentó ayer que «desgraciadamente no ha dado tiempo a poder hacer nada» para repatriar al profesor ... de origen cordobés residente en El Astillero que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda. Juan Manuel Serradilla falleció en la madrugada del pasado domingo.

En declaraciones a los periodistas, la comisaria principal de la Policía Nacional de Córdoba, María Dolores López, explicó que se pidió ayuda a la Subdelegación del Gobierno para la repatriación del profesor y que ella misma trasladó la petición al Ejecutivo central. La propia familia, en nombre de la hija del fallecido, Sara Serradilla, se puso en contacto al menos en dos ocasiones -con diferencia de varias semanas- con el Ministerio de Defensa para barajar la posibilidad de fletar un avión medicalizado, pero nunca recibió respuesta. Aquella opción, «que en cualquier caso no pretendemos que salga gratis», apuntó la familia, era la más recomendada por los médicos porque permitía un vuelo directo y a baja altura, algo fundamental para preservar la estabilidad médica de un paciente que, en aquellos primeros compases de la enfermedad, pendía de un hilo muy delicado.

Nada de eso importa ya. Tras la muerte de Juan Manuel ahora la familia se enfrenta al «complicado papeleo» que hay que cumplimentar para repatriar el cadáver. Tanto que está barajando incinerarle en el país asiático y luego traer de vuelta los restos a España.