Juan Manuel Serradilla, en primer término junto a unos amigos. DM

El Gobierno central lamenta que «no hubo tiempo» para traer al profesor muerto en Vietnam

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, lamentó ayer que «desgraciadamente no ha dado tiempo a poder hacer nada» para repatriar al profesor ... de origen cordobés residente en El Astillero que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda. Juan Manuel Serradilla falleció en la madrugada del pasado domingo.

