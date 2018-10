«Este Gobierno es tan legítimo como cualquier otro y tiene un horizonte que cumplir» Ábalos cerró en Santander la primera de las dos jornadas de su visita a Cantabria con un acto político ante más de 250 militantes del PSOE. / Alberto Aja El ministro Ábalos afirma que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le toca asumir «una responsabilidad más allá de las que le corresponden, por tener que hacer reales compromisos de otros» JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Martes, 2 octubre 2018, 00:05

José Luis Ábalos cerró el día en Santander con un acto público ante los suyos, más de 250 militantes del PSOE que llenaron el vestíbulo del Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Frente a ellos, el ministro de Fomento elevó el tono moderado que había caracterizado su discurso a lo largo de la jornada, reivindicó la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó con dureza los actos, formas y promesas incumplidas del Partido Popular.

«Este Gobierno es tan legítimo como cualquier otro», se defendió Ábalos en referencia a la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa, para a continuación afirmar que «tiene un horizonte por cumplir», descartando así la opción de adelantar elecciones. «Este país tiene que asumir que la izquierda puede gobernar», insistió en clave electoral.

Un discurso lleno de análisis de la actualidad política, pero sin apenas referencias a Cantabria. Sólo cuando afirmó que el Gobierno socialista tiene que asumir «una responsabilidad más allá de las que le corresponden», por tener que cumplir «compromisos y promesas de otros». Un mensaje directo a su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna. De la defensa al ataque. «Uno vendiendo motos de todo tipo y ahora a mí me toca hacer realidades. Han comprometido no sé qué y no hay partida presupuestaria o no hay instrumento jurídico para ello. Y al final la gente no se cree nada», se quejó.

Ábalos insistió en la «desconfianza» y «el recelo» que se ha encontrado en la ciudadanía «porque a la gente se la ha engañado sistemáticamente». Fue una de las muchas críticas que vertió a los siete años de Gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente, con «la soberbia» por bandera. Reproches que extendió también a los cuatro meses que lleva en la oposición. «Tenemos que continuar con la política en mayúsculas y alejarnos de ese fango en el que otros se mueven tan bien y en el que tenemos todas las de perder», indicó antes de destacar que al PSOE «el poder por el poder» no le interesa y que «sólo» lo quiere «si es un instrumento de transformación».

El ministro, con los empresarios de Torrelavega. : / L. Palomeque Ábalos asegura que dará respuesta a las demandas de los agentes sociales Vidal de la Peña y Ábalos. / DM Dentro de la intensa agenda de su primera jornada en Cantabria, el ministro de Fomento también abordó reuniones con empresarios y comerciantes. Nada más aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros, José Luis Ábalos mantuvo un encuentro con el presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, al que transmitió, como haría minutos más tarde en Torrelavega, su intención de «dar continuidad» a los proyectos comprometidos por su antecesor, Íñigo de la Serna, infraestructuras que el empresariado «reclama» para la región. Vidal de la Peña trasladó al ministro la «decepción histórica» que el empresariado cántabro acumula «tras décadas de anuncios de proyectos mil veces repetidos», pero que «no han evitado que Cantabria se convierta en el agujero negro de las infraestructuras en España». Ambos se han emplazado para una próxima reunión en la que el presidente de la CEOE presentará a Ábalos el contenido del Plan Cantabria 2030, plan estratégico que pretende servir para «detectar y explotar oportunidades de crecimiento» y sentar unas bases para el desarrollo consensuadas y sostenibles «más allá de los cuatro años de vigencia de los proyectos que se ven obligados a vivir entre periodos electorales». El ministro repitió el mismo mensaje de compromiso ante empresarios y comerciantes de Torrelavega. Después de su reunión con el alcalde Cruz Viadero, Ábalos se trasladó a la sede de la Cámara de Comercio, donde insistió en que el soterramiento de las vías de tren, el tercer carril de la autovía A-67 y el enlace Barreda-Sierrapando son proyectos «prioritarios» para el Gobierno de la nación. A estas tres obras, el ministro agregó una «de menor cuantía» pero de gran importancia como es el anuncio de que su Ministerio financiará el proyecto de mejora de la iluminación en la rotonda de La Inmobiliaria, conocida popularmente como el 'donuts'. Ábalos, que fue recibido por el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Antonio Fernández Rincón, indicó que «con los intereses de España nunca me ha gustado jugar», y en este sentido reconoció que lo que pide la capital del Besaya «es de justicia», por lo que adelantó que su departamento «cumplirá con los compromisos adquiridos» para la mejora de las comunicaciones. Entre los asistentes al acto también se encontraban algunos vecinos afectados por las expropiaciones de terrenos para la construcción del enlace Barreda-Sierrapando, a los que transmitió «tranquilidad» porque «vamos a agilizar el proceso», al tiempo que confirmó que el proyecto contempla la instalación de pantallas acústicas para proteger a las casas colindantes del ruido del tráfico. Ábalos cerrará hoy su ronda de encuentros con agentes sociales con una cita con empresarios, sindicatos y colegios profesionales del sector de la construcción.

«El PP no tiene estrategia, no tiene nada que proponer al país, sólo resentimiento», añadió el también secretario de Organización del PSOE mostrando confianza en que su partido resulte victorioso en las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. Mensaje que transmitió a Pedro Casares y Pablo Zuloaga, que le antecedieron en el uso de la palabra. Entre los asistentes, toda la cúpula socialista del Gobierno de Cantabria -desde la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos a los consejeros María Luisa Real, Francisco Fernández Mañanes y Juan José Sota-, el diputado Víctor Casal o la secretaria de Organización del PSC-PSOE, Noelia Cobo.

Segunda jornada

La segunda jornada de la visita oficial del ministro de Fomento a Cantabria será este martes igual de intensa que la de ayer. Se iniciará con reunión con el presidente regional Miguel Ángel Revilla en la que, en presencia del delegado de Gobierno, Pablo Zuloaga, abordará los pasos dados y la hoja de ruta futura de diferentes proyectos, como son las inversiones ferroviarias, tanto en materia de Cercanías como de la llegada de la alta velocidad a Cantabria, o el «respaldo» al proyecto de La Pasiega.

Con posterioridad, a las 12.00 horas, se procederá a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, Renfe y ADIF para ejecutar la segunda fase de la integración ferroviaria de la capital cántabra. Finalizado el acto, el ministro de Fomento se reunirá con la alcaldesa de Santander en un encuentro en el que tratarán de «aunar posturas» para el desarrollo del proyecto museístico de Enaire en la ciudad, entre otros asuntos.