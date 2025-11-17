El Gobierno pide prudencia para evitar incendios en viviendas con la llegada del frío

A.del.C. Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Con la llegada del frío y la utilización generalizada de aparatos emisores de calor, como estufas, se incrementan las probabilidades de que se produzcan incendios en viviendas, por lo que el Gobierno de Cantabria, ante la notable bajada térmica que va a producirse esta semana, solicita prudencia a la población para evitar incidentes provocados por el fuego en domicilios o intoxicaciones por generación de gases tóxicos.

Tan solo el invierno pasado, entre los meses de septiembre y abril, el Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo cántabro gestionó 381 intervenciones por esta causa. Cada año el inicio de la bajada de las temperaturas comienza la escalada en las salidas de los servicios de emergencias por fuego o escapes de gases en viviendas, siendo muchos evitables siguiendo precauciones básicas. Para evitar accidentes, el servicio 112 recuerda que los elementos generadores de calor deben estar alejados de textiles o materiales combustibles (cortinas, sofás, alfombras, papel, productos químicos...), así como mantener despejadas las rendijas de ventilación de las estancias y no dejar fuentes de calor encendidas por la noche o cuando no haya nadie en casa. Conviene, además, instalar detectores de incendios que captan la presencia de humo o gases, según el modelo, y alertan de la presencia de fuego en el hogar. Si va a encender la chimenea conviene saber que la principal causa de los incendios es la falta de eliminación de resina y hollín de los conductos por los que se evacúa el humo. Se debe, por tanto, hacer un mantenimiento periódico de los mismos y limpiar los tubos de extracción, eliminado los residuos de la combustión que se acumulan en los tiros.