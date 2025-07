El Gobierno regional critica el reparto de menas a Cantabria: «Es políticamente irresponsable»

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, cargó ayer contra el Gobierno central tras enterarse el viernes «por la ... prensa» de que Cantabria deberá acoger en las próximas semanas 156 menores migrantes, según el reparto establecido por el Ministerio de Juventud. «El gobierno lo ha hecho sin previo aviso, y forzando la aplicación de un real decreto ley que es políticamente irresponsable y arbitrario jurídicamente. De hecho somos once comunidades autónomas las que lo consideramos inconstitucional», esgrimió la consejera sobre el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y crear este mecanismo de derivación

Según el gobierno regional, Cantabria cuenta con una infraestructura de acogida adaptada en la actualidad a 36 plazas. «Toda nuestra manera de organización está diseñada para las capacidades que tenemos hoy en día», advertía hace unas semanas Carmen Arce, directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). «Si el sistema se masifica con un incremento muy grande de llegadas, evidentemente el trato no podría ser el mismo porque automáticamente entraríamos en una situación de emergencia y habría que actuar conforme a los recursos que tenemos».

156 menores deberá acoger Cantabria en las próximas semanas.

El Gobierno incluye en el proyecto la financiación de los recursos por un montante que en el caso cántabro asciende a los 2.088.000 euros;pero nada de ello es suficiente, según el ejecutivo regional. «Creemos que no hay coordinación y no hay planificación. Sólo hay prisa, opacidad y desprecio a las comunidades autónomas», insistió Gómez del Río, que matizó que «Cantabria ha demostrado siempre su compromiso con la protección a la infancia pero no aceptará decisiones impuestas que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema y que conviertan a los menores en un instrumento político».

Fuentes del Gobierno regional aseguran que el problema de gestión no está tanto en la cantidad de pisos dedicados a la acogida como en la necesidad de contar con profesionales formados para tutelarlos. Por eso se insiste en exigir «seriedad, diálogo y respeto al Estado de derecho».

«Desde Cantabria exigimos seriedad, diálogo y respeto al Estado de derecho» Begoña Gómez del Río Consejera de Juventud

En mayo el Gobierno de España calculó que Cantabria debía tutelar 148 menas según su población. Por aquel entonces se hablaba de los plazos en que se daría a conocer la cifra cerrada de migrantes que se destinaría a cada comunidad desde Canarias, Ceuta y Melilla; y este viernes se publicaron esos números.

En total, 3.975 menores serán distribuidos a la península, un número inferior a los 4.400 que había previsto el Gobierno en un primer momento. El Ministerio de Juventud presentará los datos a las comunidades el próximo martes, en otro encuentro que se prevé tenso, después de que en todas las reuniones anteriores las comunidades gobernadas por el PP hayan rechazado los criterios.

«Debemos poner en contexto la cifra porque lo que realmente hemos recibido ha sido una propuesta para una reunión de la sectorial que tendrá lugar este próximo martes», aclara la consejera cántabra. «Es una cita en la que se requerirá la unanimidad de las comunidades autónomas para la aplicación de este reparto y en el caso de que no se logre, será cuando volverá el Gobierno a imponer su criterio», denuncia Gómez del Río.

Andalucía, la que más acoge

Andalucía recibirá el mayor grupo, 677, justo por delante de Madrid, 647, y la Comunidad Valenciana, 571. Cataluña y el País Vasco, cuyos sistemas de acogida, según el departamento de la ministra Sira Rego, se encuentran ya «tensionados», se han quedado fuera de la distribución, aunque la Generalitat albergará a 31 de forma voluntaria. Aragón recibirá 251 menores; Asturias, 144; Baleares, 49; Castilla y León, 197; Castilla-La Mancha, 320; Extremadura, 159; Galicia, 317; Murcia, 133; Navarra, 118; y La Rioja, 205, según los datos del Ministerio. En su último encuentro con las comunidades, el viernes de la semana pasada, la ministra anunció que el reparto de migrantes comenzará en agosto y que será financiado íntegramente por el Gobierno central.