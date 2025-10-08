El Gobierno regional desconoce aún cuándo llegarán los primeros menores extranjeros

A finales de septiembre se hizo pública la llegada de los primeros nueve expedientes relativos a menores extranjeros no acompañados (abreviado como menas) que ... serían trasladados a Cantabria. Según esa primera documentación, seis procedentes de Canarias, dos de Ceuta y uno de Melilla. Desde el Gobierno regional –desde el Icass– se reiteró entonces «la falta de rigor y previsión» con la que se está llevando a cabo este proceso y se presentaron alegaciones a los expedientes. Más de dos semanas después de ese paso administrativo, no hay noticias. Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad confirmaron a este periódico que están a la espera de una «segunda notificación» que, según el trámite, debe concretar quiénes de estos chavales recalan en la región finalmente, cuándo y ampliar detalles de cada uno. Un paso que, entienden, debería haberse producido ya. Pero no. No hay noticias. Desde Delegación de Gobierno, en contacto con el Ministerio, confirmaron eso mismo. Que no hay novedades, más allá de esos nueve expedientes.

«El Gobierno de España está notificando expedientes sin que las comunidades autónomas sepamos cuál es el cupo que nos corresponde y el procedimiento que se va a seguir. Así, es imposible planificar con seriedad», dijo al anunciar la recepción de los expedientes la consejera Begoña Gómez del Río. Desde su departamento piden «claridad, coordinación y financiación» y también «que –cumpliendo la norma– las primeras derivaciones sean a aquellas comunidades que ya acogen un mayor número de menores». Así las cosas, Gómez del Río no sabía entonces cuándo iban a llegar los primeros y dónde iban a quedarse (porque eso, dijo, depende de cuántos vengan y del momento concreto del traslado). No lo sabía entonces y no lo sabe ahora, aunque desde la Consejería optaron ayer por no hacer nuevas valoraciones más allá de confirmar que estaban a la espera de esas segundas notificaciones.

«Cantabria –dijo la consejera a finales de septiembre– siempre ha cumplido, pero no vamos a aceptar que se nos trate de esta forma. Esto no es serio», consideró tras anunciar que habían presentado alegaciones ante el envío de esos expedientes.

¿Y cuántos se calcula que van a venir? En medio de la polémica y los cruces políticos que ha supuesto este asunto, dos son las cifras que han trascendido. Una, la que, según la fórmula utilizada por el Gobierno central (y que el de Cantabria cuestiona), fijaba la capacidad de acogida de la comunidad. Se habló de 194. Y otra, la de menores que, teniendo en cuenta esta capacidad, vendrían finalmente. Ahí se dio la cifra de 156. Los expedientes remitidos corresponderían a nueve de estos chavales.