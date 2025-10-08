El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno regional desconoce aún cuándo llegarán los primeros menores extranjeros

Tras el envío de nueve expedientes el pasado mes de septiembre, la Consejería, que presentó alegaciones, no ha recibido más información

A. M.

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:43

A finales de septiembre se hizo pública la llegada de los primeros nueve expedientes relativos a menores extranjeros no acompañados (abreviado como menas) que ... serían trasladados a Cantabria. Según esa primera documentación, seis procedentes de Canarias, dos de Ceuta y uno de Melilla. Desde el Gobierno regional –desde el Icass– se reiteró entonces «la falta de rigor y previsión» con la que se está llevando a cabo este proceso y se presentaron alegaciones a los expedientes. Más de dos semanas después de ese paso administrativo, no hay noticias. Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad confirmaron a este periódico que están a la espera de una «segunda notificación» que, según el trámite, debe concretar quiénes de estos chavales recalan en la región finalmente, cuándo y ampliar detalles de cada uno. Un paso que, entienden, debería haberse producido ya. Pero no. No hay noticias. Desde Delegación de Gobierno, en contacto con el Ministerio, confirmaron eso mismo. Que no hay novedades, más allá de esos nueve expedientes.

