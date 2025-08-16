El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas» La Consejería de Sanidad justifica el retraso acumulado en la necesidad de «cumplir con los requisitos ambientales»

El Gobierno regional prevé que el derribo de la Residencia Cantabria pueda iniciarse «en semanas» después de un «retraso» en los plazos que se barajaban derivado del cumplimiento de los requisitos ambientales. El consejero, César Pascual, anunció en primavera que el derribo de la Residencia se iniciaría este verano o incluso antes, ya que se habló del mes de junio.

La Consejería explica a Efe que el inicio de esta demolición ha tenido «retraso para cumplir los requisitos ambientales». «El derribo empezará en semanas», indica la Consejería, que añade que se está ya con «cuestiones preparatorias» y que «en breve» se procederá a instalar vallados, y casetas, y a establecer los cambios en la circulación en la zona a los que obliga la obra.

El derribo de la Residencia Cantabria es uno de los primeros pasos para el impulso del Parque de Innovación en Salud que prevé acometer el Gobierno regional. El Ejecutivo ha explicado en varias ocasiones que el desmontaje de la Residencia, que va a hacer Tragsa y que tiene un presupuesto que ronda los 15 millones, será un proceso largo, ya que el edificio no se puede derribar, sino que tiene que hacerse a mano, lo que lo dilatará en el tiempo.Una de las grandes complicaciones es la presencia de materiales tóxicos, como el amianto, que se emplearon durante la construcción del edificio.

La Consejería recuerda que para este proyecto del Parque de Innovación en Salud hay un comité de expertos que está trabajando en los contenidos científicos, modelos organizativos, recursos, o «estrategias prioritarias vinculadas al Hospital Valdecilla. También se están analizando las estrategias de atracción de socios y colaboradores. «Se trata de un comité que no está sometido a presión de urgencia», subrayan desde la Consejería.