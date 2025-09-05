El Gobierno se reunirá con Ryanair la semana que viene para tratar de recuperar los vuelos

El Gobierno de Cantabria no da definitivamente por perdidas las conexiones desde el aeropuerto Seve Ballesteros a Roma, Viena, Milán y París, los cuatro destinos que Ryanair ha anunciado que dejará de operar por las diferencias irreconciliables entre la compañía irlandesa y Aena ... a cuenta de la subida de tasas aeroportuarias. El consejero de Fomento, Roberto Media, que mantiene que la culpa de este conflicto es del ministro de Transportes, Óscar Puente, por no dar su brazo a torcer y que las consecuencias de esta guerra abierta «la vamos a perder todos los españoles, sobre todo los de las comunidades pequeñas», confirmó que su departamento sí mantiene abiertos los canales de comunicación con Ryanair. De hecho, la próxima semana, Cantabria mantendrá un encuentro con la aerolínea de bajo coste con el objetivo de recuperar estos vuelos.

El objetivo es volver a tener estas rutas con Ryanair, con otra de las empresas que ya operan en el Seve o con alguna que se pueda incorporar en los próximos meses. A priori no hay una favorita, pero lo que sí quiso dejar claro Media es que, si para Puente el presidente de Ryanair es un «enemigo», para él es un socio.

¿En qué consistirán esas negociaciones? ¿Pondrá Cantabria más dinero sobre la mesa? Pues eso no lo aclaró Media. Lo que es seguro es que, en este momento, todas las empresas nacionales e internacionales que aterrizan en el Seve Ballesteros tienen firmados acuerdos económicos con el Ejecutivo regional. Por una parte, el consejero entiende que «no es cuestión que desde el Gobierno pongamos más dinero para que Aena gane más dinero» a través de las tasas que cobra. Y por otra, lo que es evidente es que la política de Ryanair se ha basado siempre en las ayudas públicas. Ayudas públicas indirectas porque Europa no permite incentivos directos. Por eso lo que hace Cantabria y muchos otros territorios dentro y fuera de España es crear acuerdos de patrocinio turístico por los cuales las aerolíneas cobran a cambio de difundir el nombre y las bondades del destino de maneras muy diversas. Esto implica que Cantabria no podría asumir los 70 céntimos de euro que suben las tasas por pasajero con la actualización de tarifas de Aena.

Roberto Media asegura que las rutas a París, Viena, Roma y Milán tienen interés comercial y las podrían asumir otras compañías

Un incremento que, como recuerda el Ministerio, es consecuencia de una ley que aprobó el PP y en la que se establecía una congelación durante casi una década a cambio de la actualización en 2025. Con independencia de lo ocurrido esta semana con las cuatro líneas internacionales que hasta ahora operaba Ryanair, Media detalla que está a punto de anunciar tres nuevos destinos –que no existían hasta ahora en el Seve– en los que se viene trabajando desde hace meses. Y también que se mantiene intacto el compromiso de que, a final de legislatura y «pese al ministro Puente», el aeropuerto cántabro va a tener más vuelos, más conexiones y más plazas que al principio de la misma.

Podemos exige sanciones

El consejero apuntó que no es posible sancionar a Ryanair por el cese de sus rutas porque estos acuerdos de patrocinio acababan en septiembre de 2025 y la compañía decidió no prorrogarlos.

Sin embargo, desde Podemos discrepan y exigen sanciones sobre la base de que esas prórrogas sí llegaron a publicarse. Así lo entienden tras estudiar la documentación consultada en la Plataforma de Contratos Públicos, donde aparece una renovación del pacto firmada en junio de 2025. Por ello hablan de un «incumplimiento flagrante».