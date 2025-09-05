El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno se reunirá con Ryanair la semana que viene para tratar de recuperar los vuelos

El consejero de Fomento dice que, «pese al ministro Puente», el aeropuerto Seve Ballesteros acabará la legislatura con más rutas y pasajeros que los que había al inicio

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:58

El Gobierno de Cantabria no da definitivamente por perdidas las conexiones desde el aeropuerto Seve Ballesteros a Roma, Viena, Milán y París, los cuatro destinos que Ryanair ha anunciado que dejará de operar por las diferencias irreconciliables entre la compañía irlandesa y Aena ... a cuenta de la subida de tasas aeroportuarias. El consejero de Fomento, Roberto Media, que mantiene que la culpa de este conflicto es del ministro de Transportes, Óscar Puente, por no dar su brazo a torcer y que las consecuencias de esta guerra abierta «la vamos a perder todos los españoles, sobre todo los de las comunidades pequeñas», confirmó que su departamento sí mantiene abiertos los canales de comunicación con Ryanair. De hecho, la próxima semana, Cantabria mantendrá un encuentro con la aerolínea de bajo coste con el objetivo de recuperar estos vuelos.

