Un avión de la aerolínea Ryanair, en la pista del Seve Ballesteros. Juanjo Santamaría

La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair

La aerolínea irlandesa decidió no llevar a cabo la prórroga de las cuatro rutas ahora suprimidas en el Seve Ballesteros, cuyo acuerdo vence el 25 de septiembre

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:13

La decisión de Ryanair de cerrar cuatro de sus rutas en la campaña de invierno (París, Roma, Milán y Viena) en el Seve Ballesteros ... no le supondrá ningún tipo de sanción económica. La explicación es sencilla: el contrato de promoción que la Consejería de Turismo sacó a licitación a través de Cantur fue formalizado el 25 de septiembre de 2023, por lo que este mismo mes vence ese periodo de dos años. Aunque si bien es cierto que estos lotes publicitarios se licitaron con la posibilidad de prorrogar por otros dos años más, la operadora de bajo coste no va a llevar a cabo esta extensión, por lo que no hay posibilidad de indemnización alguna para el Gobierno de Cantabria.

