La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair

La decisión de Ryanair de cerrar cuatro de sus rutas en la campaña de invierno (París, Roma, Milán y Viena) en el Seve Ballesteros ... no le supondrá ningún tipo de sanción económica. La explicación es sencilla: el contrato de promoción que la Consejería de Turismo sacó a licitación a través de Cantur fue formalizado el 25 de septiembre de 2023, por lo que este mismo mes vence ese periodo de dos años. Aunque si bien es cierto que estos lotes publicitarios se licitaron con la posibilidad de prorrogar por otros dos años más, la operadora de bajo coste no va a llevar a cabo esta extensión, por lo que no hay posibilidad de indemnización alguna para el Gobierno de Cantabria.

Además de estos tres lotes publicitarios, Ryanair se hizo en 2023 con otros seis lotes que le llevaron a garantizar 12 destinos desde el aeropuerto cántabro. Todo por una cifra total que rondaba los 18 millones de euros si se cumplían cada una de las condiciones recogidas, incluidas las prórrogas. Aunque no todas las rutas contaban con la misma duración inicial de dos años, Birmingham, Bolonia, Manchester y Venecia se firmaron por un año. Eso sí, con la opción de ampliarse hasta tres años más.

En el caso de las rutas que desaparecen a partir de noviembre, el coste del lote compuesto por los destinos italianos de Roma y Milán ascendió a 1.694.000 euros, IVA incluido, por los dos años de duración del contrato. El lote de Viena tuvo un coste total de 665.500 euros, por los dos años, y, por último, el compromiso por París supuso también 665.500 euros, por el mismo periodo. En total, más de 3 millones de euros.

Más allá de las cifras económicas, el impacto negativo en forma de reducción de viajeros que supone el cierre de estas cuatro rutas implica un duro golpe para un aeródromo cántabro, que no levanta cabeza desde finales de 2023. Los cuatro itinerarios que desaparecen tuvieron de noviembre de 2024 a marzo de 2025, un total de 53.618, según los datos de la asociación Amigos de Parayas. Durante los meses de la campaña de invierno llegaron a representar un tercio del total de los pasajeros que atravesaron las puertas de la terminal del Seve Ballesteros para coger un vuelo.

Para recomponerse lo más rápido posible del revés sufrido, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, anunció este miércoles la salida a concurso de tres rutas en las próximas semanas. En el día de ayer confirmó que «van a ser nuevas» y que son de ámbito tanto nacional como internacional.

Las frases «Puente tiene que apearse de una vez de ese orgullo que le parece llevar a tomar esas decisiones en contra de los ciudadanos» Roberto Media Consejero de Fomento

«Sostener como hace esta empresa que deja de operar en determinados aeropuertos por las tasas, es una falacia grosera» Óscar Puente Ministro de Transportes

Críticas a Óscar Puente

Media se volvió a mostrar crítico con el Gobierno de España e instó al Ministerio de Transportes -encabezado por Óscar Puente- a dejar su «pelea idiota» con Ryanair y a «hacer un esfuerzo» en la política tarifaria que Aena aplica a las compañías de bajo coste para que sigan siendo «rentables» para las operadoras.

Con ese objetivo, el consejero del ramo no dudó en señalar que en los 1.934 millones de euros de ganancias de Aena en 2024, tiene que haber «algún pequeño margen de maniobra» para tomar «buenas decisiones». «El ministro tiene que apearse de una vez de ese orgullo que le parece llevar a tomar estas decisiones en contra del interés de los ciudadanos y a tomar decisiones que sean buenas no sólo para los cántabros, que también para los gallegos, para los asturianos, para todos», afirmó Media. Asimismo, puntualizó que «si hay una cosa que funciona como es el aeropuerto, que nos genera muchísimos ingresos y beneficios, ¿por qué nos lo queremos cargar? Alguien desde el Ministerio lo tendrá que contestar», recalcó.

Los aeropuertos regionales

«Nos están abocando a que no seamos competitivos», subrayó el consejero. «Nosotros tenemos una fuerte competencia con el aeropuerto de Bilbao, un aeropuerto mucho más grande que el nuestro. Y lógicamente si a nosotros nos suben las tasas no vamos a poder ser competitivos con el aeropuerto de Bilbao. Y eso le pasa al resto de pequeños aeropuertos que discurren a lo largo y ancho de nuestra geografía».

El titular de Transportes, Óscar Puente, no dudó ayer en abordar durante una comparecencia en el Congreso el «chantaje», la «extorsión» y las «falacias» de Ryanair. Puente consideró que la subida de 68 céntimos en las tasas por cada pasajero es «asumible» para la aerolínea. «Sostener, como hace esta empresa, que deja de operar en determinados aeropuertos porque no puede abordar ese incremento, es una falacia bastante grosera», añadió. «Es una pena, a mí me gustaría tener otro tipo de trato -en referencia a la operadora de bajo coste-, de hecho así lo intenté desde el principio, pero no ha sido posible».

En este sentido, el ministro indicó que si alguna ciudad quiere ofrecer subvenciones a Ryanair como hace Oporto en Portugal es «libre de hacerlo», pero remarcó que ni el Gobierno va a ajustar sus políticas ni Aena va a destinar parte de su superávit a los beneficios de la empresa.