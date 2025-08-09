El Gobierno sigue sin información a dos días del traslado de menores migrantes

A tan solo dos días del comienzo del traslado de menores migrantes por el territorio, Cantabria desconoce si acogerá a alguno de los solicitantes ... de asilo. A pesar de que la competencia es del Gobierno central, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha conocido la noticia «por la prensa».

No tienen más información. Ignoran si del millar de menores, alguno será trasladado a Cantabria, dónde residirán o cómo se establecerán sus plazas. El Gobierno de España dará traslado entre 15 o 20 menores dos veces a la semana y a lo largo de siete meses. Y este mismo lunes, 11 de agosto, comenzarán las derivaciones con ocho traslados.

Mientras tanto, la Delegación del Gobierno en Cantabria tampoco sabe cuántos de los migrantes solicitantes de asilo vendrán a la región. Eso sí, aclaran que Cantabria no será de las primeras en recibir las derivaciones. El Ejecutivo central ya ha preparado a los delegados del Gobierno en toda España para la acogida con varias reuniones informativas. Es decir, la maquinaria del Ministerio ya está en marcha.

Los menores se encuentran en una fase de estudio para conocer la fórmula que más se ajuste a sus necesidades. Para ello, se someten a una evaluación que determinará las plazas que ocuparán en todo el país. Y, en el caso de Cantabria, tampoco se sabe cuántas de las plazas se ocuparán. Mientras tanto, la evaluación de los solicitantes es clave para determinar las derivaciones.

Son personas en situación de vulnerabilidad, tal y como explicó Engloba, la entidad que se hace cargo del proceso en Canarias. Una vez se culminan los pertinentes expedientes, el Gobierno de Canarias, junto con el Ejecutivo central, se reunirán para hacer la selección de los primeros perfiles en función de sus necesidades y del destino final. Y es que, para hacer efectivo el reparto del millar de menores migrantes, el Gobierno central tuvo que aprobar en el Consejo de Ministros la creación de 1.200 plazas con una inversión de 40 millones de euros.

La medida tiene un objetivo claro. Eliminar la presión migratoria que existe sobre Canarias y repartirla por todo el territorio español. Sin embargo, hay excepciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, será una de las autonomías que el Estado evitará para llevar a cabo el reparto, dado el incidente que ocurrió sobre el con el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, que no contaba con el permiso necesario de residencia.

El 90% de los solicitantes de asilo son menores que proceden de Mali. Llegan huyendo de la guerra y solicitan protección internacional en España. En la región, a pesar de las peticiones por parte del Gobierno autonómico de información al respecto del traslado de estos menores, aún no se conocen los datos concretos sobre su llegada. Tampoco es público, ni se ha hecho llegar a la Consejería de Inclusión del Ejecutivo regional, el protocolo que se llevará a cabo para garantizar la correcta acogida de quienes sean trasladados a Cantabria.