Las granjas avícolas de Cantabria están en alerta por un brote de gripe aviar en Vizcaya

Cantabria se encuentra «en alerta» tras la detección de un foco de gripe aviar en elPaís Vasco que ha hecho que las autoridades regionales pidan ... a las explotaciones avícolas y también a los particulares que «extremen las precauciones». Aunque no se ha constado ningún caso por el momento, el Gobierno regional ha recibido una comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que le confirmaba la presencia de un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en la cercana Vizcaya -concretamente en las localidades de Erandio y Santurce- y exigía la intensificación de «las medidas de bioseguridad».

No es la primera vez en lo que va de año que Cantabria está en riesgo. La anterior ocasión fue a finales de enero cuando un fuerte brote radicado en Estados Unidos puso en jaque a medio planeta. Por fortuna, en aquella ocasión, más allá del susto, no dejó ningún caso positivo en la región. «Es preocupante que ahora surjan estos brotes porque suelen ser más frecuentes en noviembre, cuando las aves migratorias, las que transmiten la enfermedad, están de paso», explica Montse Muñoz, propietaria de la Granja Doña Rafaela en la localidad de Setién del municipio de Marina de Cudeyo. «Lo más peligroso es que la gripe aviar es tremendamente contagiosa. En el momento en el que se detecta un positivo, hay que sacrificar a toda la manada», subraya.

«Es preocupante porque estos brotes son típicos de noviembre cuando las aves migran» Montse Muñoz Granja Doña Rafaela

«Actuamos con mucha precaución y cautela. Aun así, nunca estás libre de que te toque» Carlos Martín Granja Anero

«No queda otra que tener cerradas a las gallinas. Lógicamente, hemos aumentado la seguridad» Pablo Fox Granja Camperos del Asón

La Diputación de Vizcaya confirmó el pasado lunes varios casos de gripe aviar en gaviotas patiamarillas, lo que ha provocado que el Centro de Recuperación de Fauna de Gorliz (Vizcaya), donde analizaron a estos animales, haya que tenido que sacrificar, tal y como exige los diferentes protocolos de actuación, a todas las aves que se encontraban en el interior del recinto. En total, 132. El País Vasco tiene experiencia en este asunto. Desde 2022, ha detectado un total de 25 focos en las tres provincias (Vizcaya, Guipúzcoa y Vitoria), principalmente en gaviotas, alcatraces, buitres, cigüeñas, gansos, ocas y cormoranes.

Formas de transmisión de la Gripe Aviar 1 El ave de corral contrae el virus por medio de otras aves. 2 Cómo lo contrae el hombre El virus se encuentra en las heces de las avez infectadas, que al secarse y pulverizarse pueden ser inhaladas por el hombre. El contagio no se produce por consumir las aves cocinadas, ni los huevos, ni el foigras. 2-A Contacto directo 2-B Contacto indirecto El contagio sí se produce por alimentos o agua contaminados por las secreciones de aves infectadas. 3 No existe el contagio de una persona a otra. 4 Una mutación en el virus haría posible el contagio entre humanos Al aumentar el número de aves infectadas, lo hace también el riesgo de contagio a humanos. Al infectarse más personas, el riesgo de que emerja un subtipo del virus que provoque una pandemia de gripe aviar, sería más alto. 5 Mezcla de cepas en otro animal Otra posibilidad es que el virus humano y el aviar se mezclen en otro animal (como el cerdo) que presenta receptores de hemaglutina y gripe de ambas cepas. Así surge una nueva cepa nociva para el hombre.

La cercanía de la comunidad vecina es la que ha despertado la «preocupación» en Cantabria. «Nos encontramos exactamente en la misma situación que a principios de año. Estamos adoptando todas las medidas de precaución que exige el Ministerio y las diferentes normativas europeas. Actuamos con mucha precaución y cautela», explica Carlos Martín, de la Granja Anero de huevos ecológicos donde atiende a unas 2.000 gallinas. «Aun así, nunca estás libre de que te toque. Las aves silvestres, lógicamente, van y vienen y siempre hay riesgo», apostilla.

Principales medidas

Para precisamente minimizar estos riesgos, el Ejecutivo cántabro recuerda que el protocolo recoge medidas como el de «evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres y reforzar las vigilancia pasiva». Se lo exige tanto a granjas profesionales como a aquellos particulares que tengan aves de corral. Ante cualquier sospecha, remite a la Oficina Comarcal Agraria de Gama (Bárcena de Cicero), que es la encargada de canalizar todo lo relativo a la enfermedad. A su vez, el Ministerio recuerda que «queda prohibida la utilización como señuelos de aves anseriformes –patos, gansos, ocas y cines...– y charadriiformes –aves limícolas– y la cría de patos y gansos en el mismo corral que otras especies».

La medida más difícil de aplicar es la que obliga a las explotaciones y también a los particulares a no criar aves de corral al aire libre, ya que obliga a colocar «telas pajareras» o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves del exterior. «No queda otra que dejar a las gallinas cerradas. Eso sí, nadie te dice cuando tienes que guardarlas ni cuando ya se pueden sacar. Nos hemos enterado por la prensa», asegura Pablo Fox, de Granja Camperos del Asón.

En Cantabria Ganadería no ha detectado ningún caso de gripe aviar en la comunidad en lo que va de año

Ministerio de Agricultura El riesgo para la población «es bajo» y el alimentario «es insignificante» en toda la Unión Europea

Su explotación, que reúne a 1.900 gallinas, se encuentra situada en Arredondo. «Por fortuna, no somos zona de riesgo pero aun así hemos extremado las precauciones. Nosotros lo hacemos siempre, independientemente de si hay focos activos o no. Las gallinas son unos animales muy delicados», explica.

«Lo de poner malla pajarera es inviable», afirma Martín. Su granja, que fundó en 2011 para producir huevos totalmente ecológicos, tiene una extensión de más de 8.000 metros cuadros, así que la inversión sería tan grande que la producción y el negocio no resultarían rentables.

Transmisión a personas

El último boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que aborda de manera periódica la situación mundial de la gripe aviar data del pasado 15 de julio. Hasta ese momento sólo había recibido la notificación de tres focos en Cádiz, Cáceres y Badajoz –uno en cada provincia–. Desde entonces, se suman al menos otros dos brotes: el localizado esta misma semana en el País Vasco y otro a finales de julio en Castilla-La Mancha. Este último se situó en una explotación de gallinas reproductoras de Toledo. Como resultado, tuvieron que ser sacrificadas los 50.000 ejemplares de la granja.

Uno de los apartados del citado boletín es el relativo a la seguridad de las personas porque «puede transmitirse ocasionalmente a los seres humanos, causando infecciones esporádicas que generan cuadros clínicos desde asintomáticos o leves hasta muy graves». Además, incluye una estadística sobre los contagios humanos. Desde 2003, se han notificado 985 casos en personas que causaron 473 defunciones en 25 países, la mayoría de ellas en Egipto, Indonesia, Vietnam, Camboya y Estados Unidos. En la Unión Europea, afirma el Ministerio, «no se ha notificado ningún caso hasta la fecha».