Carlos Martín, de la Granja Anero de huevos ecológicos, da de comer a sus gallinas. Daniel Pedriza

Las granjas avícolas de Cantabria están en alerta por un brote de gripe aviar en Vizcaya

El Gobierno pide a las explotaciones y a los particulares que «extremen» las precauciones y eviten el contacto con las aves silvestres

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:06

Cantabria se encuentra «en alerta» tras la detección de un foco de gripe aviar en elPaís Vasco que ha hecho que las autoridades regionales pidan ... a las explotaciones avícolas y también a los particulares que «extremen las precauciones». Aunque no se ha constado ningún caso por el momento, el Gobierno regional ha recibido una comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que le confirmaba la presencia de un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en la cercana Vizcaya -concretamente en las localidades de Erandio y Santurce- y exigía la intensificación de «las medidas de bioseguridad».

