La Guardia Civil confía en que la 'rave' de Roiz se «desaloje progresivamente» este lunes

La Guardia Civil de Cantabria confía en que a lo largo de este lunes por la mañana se consume el «desalojo progresivo» de la fiesta 'rave' ilegal que desde el viernes ocupa una cantera en Roiz ... (en el municipio de Valdáliga). A lo largo de esta noche del domingo al lunes han abandonado el lugar un total de 81 personas, han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno. En el lugar han llegado a estar concentrados este fin de semana unas 400 pero ayer, domingo, ya se marcharon alrededor de 50 durante el día.

Agentes del citado cuerpo mantienen el dispositivo de cierre de los accesos hasta que se produzca el desalojo de la cantera, que es una propiedad privada. La empresa que la explota, Copsesa, ha interpuesto una demanda por la ocupación irregular del espacio y, estos días atrás, el alcalde de Valdáliga, lamentó que no se pudiera hacer nada más que controlar el entorno para evitar que la concentración pasara a mayores. Lorenzo González aseguró que la música con la que se ha amenizado la fiesta se podía oír, sobre todo por las noches, desde varios pueblos de alrededor.

Como es conocido, el evento fue convocado por redes sociales y obtuvo la respuesta de un buen número de aficionados a estas concentraciones. Cuando se detectó la ocupación de la citada cantera, la Guardia Civil puso en marcha un operativo a las 7.00 horas del sábado para impedir que se sumaran más personas. Se estima que, gracias a este dispositivo de control, el número de vehículos que pudo acceder a la cantera sería de entorno a 120. A todos los conductores que han ido saliendo se les ha identificado, se les han hecho controles de drogas y alcohol y se les han impuesto las multas correspondientes a quienes han dado positivo.

En el operativo participan unos 40 agentes, algunos procedentes del País Vasco, y también se ha movilizado a un grupo de antidisturbios. No para intervenir y disolver por la fuerza la 'rave', que no es algo que se haga habitualmente, sino como medida preventiva por si la situación se descontrola en el interior de la fiesta. Pilar Villasante, teniente coronel de la Comandancia en Cantabria y responsable del despliegue, señaló días atrás que, en estos casos, la Guardia Civil es responsable también de que no ocurran incidentes dentro del recinto elegido.

Desde la Delegación del Gobierno han recordado que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes pueden tener multas que van desde los 150 a los 30.000 euros.