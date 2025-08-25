El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La intervención de la Guardia Civil cerrando accesos impidió la entrada de más vehículos a la fiesta ilegal

La Guardia Civil confía en que la 'rave' de Roiz se «desaloje progresivamente» este lunes

Esta noche han abandonado 81 personas la cantera ilegalmente ocupada por la fiesta, ha informado la Delegación del Gobierno

Violeta Santiago

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:41

La Guardia Civil de Cantabria confía en que a lo largo de este lunes por la mañana se consume el «desalojo progresivo» de la fiesta 'rave' ilegal que desde el viernes ocupa una cantera en Roiz ... (en el municipio de Valdáliga). A lo largo de esta noche del domingo al lunes han abandonado el lugar un total de 81 personas, han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno. En el lugar han llegado a estar concentrados este fin de semana unas 400 pero ayer, domingo, ya se marcharon alrededor de 50 durante el día.

