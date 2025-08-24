La fiesta ilegal mantiene a 400 personas y solo ha salido un vehículo desde esta madrugada

La fiesta ilegal convocada a través de canales de difusión privados y que se está celebrando desde primera hora del sábado en las canteras ... de Lamadrid, en el pueblo de Roiz (Valdáliga) se prolonga ya durante más de 24 horas consecutivas. Y no tiene pinta de que los participantes tengan intención de dar pronto por finalizada esta rave en la que aún continúan cerca de 400 personas. En lo que va de domingo y desde la madrugada solo ha abandonado el espacio una pareja de nacionalidad italiana, a las que los agentes de la Guardia Civil que mantienen cortados los cinco accesos a la cantera han realizado controles de alcohol, drogas y documentación. Además, se están recogiendo los datos de todos ellos porque la Delegación del Gobierno ha manifestado su intención de tramitar sanciones que van desde los 150 hasta los 30.000 euros. En el caso de los organizadores, que la Benemérita trabaja para identificar, las multas pueden llegar a los 600.000 euros.

Los participantes han llevado tiendas de campaña. Imagen del escenario montado dentro de la cantera. La Guardia Civil mantiene el operativo desplegado desde ayer. 1 /

Hasta ahora, los agentes han detectado diez positivos por drogas, dos por alcohol y otros dos por no tener los papeles de los vehículos en regla entre los pocos participantes que han dejado la rave. Además, el concesionario de la cantera, la empresa Copsesa, ha formalizado una demanda por la ocupación ilegal de sus terrenos. El propietario de la constructora se ha personado en el lugar junto al alcalde, Lorenzo González, para conocer las novedades y agradecer a la Guardia Civil el dispositivo establecido desde primera hora del sábado, cuando se tuvo conocimiento de los hechos.

En este dispositivo participan alrededor de 40 agentes, algunos procedentes del País Vasco, y también se ha movilizado a un grupo de antidisturbios. No para intervenir y disolver por la fuerza la fiesta, sino de manera preventiva por si la situación se descontrola. Y aunque los efectivos desplegados también están impidiendo los accesos a pie, desde el Ayuntamiento apuntan que en los núcleos cercanos tienen constancia de que hay participantes que están regresando a pie a las autocaravanas aparcadas en pueblos como Las Cuevas y que después vuelven a la cantera monte a través.

En el interior, además de furgonetas y autocaravanas, la organización de este evento ilegal ha instalado un escenario. El regidor entiende que toda está logística ha tenido que prepararse durante varias noches por sus dimensiones. Y justo porque se hizo de noche ha pasado desapercibida para los vecinos. «No han parado con la música desde que llegaron. Por el día no se escucha nada porque hay ruido, pero por la noche, con el silencio, la música y los gritos se oyen desde La Florida, a casi 20 kilómetros», apunta el alcalde.