Autocaravanas estacionadas dentro de la cantera donde se celebra la rave.

Autocaravanas estacionadas dentro de la cantera donde se celebra la rave. Javier Rosendo
Segundo día

La fiesta ilegal mantiene a 400 personas y solo ha salido un vehículo desde esta madrugada

La Guardia Civil, que tiene cortados los accesos a pie y en coche, interpuso ya ayer 15 multas por alcohol y droga a los pocos participantes que abandonaron la rave. El propietario de la cantera ha interpuesto una demanda por ocupación de sus terrenos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Roiz

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:30

La fiesta ilegal convocada a través de canales de difusión privados y que se está celebrando desde primera hora del sábado en las canteras ... de Lamadrid, en el pueblo de Roiz (Valdáliga) se prolonga ya durante más de 24 horas consecutivas. Y no tiene pinta de que los participantes tengan intención de dar pronto por finalizada esta rave en la que aún continúan cerca de 400 personas. En lo que va de domingo y desde la madrugada solo ha abandonado el espacio una pareja de nacionalidad italiana, a las que los agentes de la Guardia Civil que mantienen cortados los cinco accesos a la cantera han realizado controles de alcohol, drogas y documentación. Además, se están recogiendo los datos de todos ellos porque la Delegación del Gobierno ha manifestado su intención de tramitar sanciones que van desde los 150 hasta los 30.000 euros. En el caso de los organizadores, que la Benemérita trabaja para identificar, las multas pueden llegar a los 600.000 euros.

