La Guardia Civil corta los accesos a una fiesta ilegal multitudinaria en Roiz

La Guardia Civil ha desplegado este sábado un operativo especial en la zona de la cantera de Lamadrid, en Roiz (Valdáliga), para impedir el acceso ... de más personas a una fiesta ilegal convocada por redes sociales y en la que se estima que han llegado a participar alrededor de 800 personas.

Los agentes permanecen en la zona desde las siete de la mañana y Delegación del Gobierno asegura que gracias a los controles han logrado reducir la multitudinaria fiesta a 120 coches y 400 personas.

La Benemérita recuerda que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros por convocar un evento como este, mientras que los participantes también podrían ser sancionados con multas que oscilan desde los 150 euros a los 30.000 euros

“Aquí nadie había avisado ni se habían pedido permisos”, insiste el alcalde de la localidad, Lorenzo González, que confirma que se trata de un evento totalmente ilegal. Fue la Guardia Civil la que se percató de que la situación cuando, todavía de madrugada, detectó un número inusual de autocaravanas en el entorno. Al mismo tiempo, localizaron una convocatoria en redes sociales. Según el regidor, durante el día se han desplegado hasta 40 agentes para cubrir las cinco entradas al recinto, una cantera que aunque actualmente no tiene actividad, mantiene su concesión a Copsesa activa.

“Parece que no salen muchos. Dicen que se quedarán hasta el lunes. Pero a los que salen les hacen soplar y el control de drogas”, insiste el alcalde, que si no fuera por el gran dispositivo policial, apunta que la rave habría pasado desapercibida para los vecinos porque el ruido no llega a los núcleos de población. Tampoco tuvieron noticias de los preparativos en los días previos.

La zona de fiesta está en el interior de la cantera, en el corte donde se extraía la piedra. En ese punto se ha instalado la zona de música. Por las conversaciones con la Guardia Civil, a los que el alcalde les agradece la rápida y efectiva intervención, muchos de los participantes son de otros comunidades autónomas y también hay un gran número de personas procedentes de Francia.