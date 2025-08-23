El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dispositivo de la Guardia Civil desplegado para evitar el paso de más personas a la fiesta.

Dispositivo de la Guardia Civil desplegado para evitar el paso de más personas a la fiesta. Javier Rosendo

La Guardia Civil corta los accesos a una fiesta ilegal multitudinaria en Roiz

Los controles han logrado reducir los participantes a 400 personas aunque se estima que en un primer momento hubo en la rave alrededor de 800 participantes

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:21

La Guardia Civil ha desplegado este sábado un operativo especial en la zona de la cantera de Lamadrid, en Roiz (Valdáliga), para impedir el acceso ... de más personas a una fiesta ilegal convocada por redes sociales y en la que se estima que han llegado a participar alrededor de 800 personas.

eldiariomontanes La Guardia Civil corta los accesos a una fiesta ilegal multitudinaria en Roiz