La Guardia Civil tiene 32 efectivos menos que en 2011 pese a que la criminalidad ha crecido un 36%

El 181 cumpleaños de la Guardia Civil en Cantabria sirvió hace unos días para poner en valor el trabajo que durante todos estos años ha ... desempeñado en la región como salvaguarda de la seguridad en un mundo rural que aglutina al 60% de la población de la comunidad. El Cuerpo ha evolucionado en los últimos años para adaptarse a las nuevas formas de delito, creando equipos específicos para combatir la ciberdelincuencia o para atender a los más desfavorecidos en el espacio más rural. Pero precisamente es esta evolución la que está lastrando su sostenibilidad porque esa estructura cada vez más compleja y ramificada no se puede mantener sin un incremento del numero de agentes, y las cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior atestiguan que hace 14 años había en Cantabria más efectivos que en este 2025.

«No podemos estar con este déficit de al menos 400 agentes en Cantabria. No se puede dar el mismo servicio y no se puede garantizar la seguridad de la misma manera», atestigua José Mota, secretario provincial de Jucil en Cantabria. La caída de agentes se produjo sobre todo en los peores años de la crisis económica, donde la tasa de reposición fue prácticamente nula, y alcanzó su suelo en 2015 y 2019 con 1.164 efectivos. A día de hoy, hay 32 agentes menos de los que había en 2011 pese a que en los últimos años la tasa de reposición ha superado con creces el 100%. «España ha logrado revertir la pérdida de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dio entre los años 2012 y 2018 hasta alcanzar hoy en día el máximo histórico en España», destacó Eugenia Gómez de Diego, delegada del Gobierno. Aunque ese «máximo histórico» aún no se ha alcanzado en Cantabria.

Por culpa de esa pérdida de agentes tuvieron que limitarse las horas de atención al público de la mayoría de los 37 cuarteles que existen en la comunidad hace ya una década. A día de hoy sólo siete abren todos los días de la semana. «Hubo que sacarlos para que hubiera menos gente en los despachos y más gente en las calles para patrullar; pero no sobran de ningún lado», apunta Mota. Lo mismo ha ocurrido con la reciente reestructuración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Seis efectivos han dejado el trabajo de campo para reforzar las oficinas porque las denuncias han crecido y es preciso mayor capacidad de gestión.

La necesidad de más agentes es una cuestión objetiva si se atiende también a las cifras de criminalidad. El año 2011 arrojó un balance de 18.249 delitos conocidos. Ahí se incluyen todas las tipologías, desde asesinatos, hasta robos en viviendas o violaciones. Al cierre de 2024 la cifra fue de 24.788. Esto es, la criminalidad se ha disparado desde entonces un 36% en la comunidad, algo que parece dejar claro que el crecimiento de los efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado debería ser acorde con este dato.

«El problema es que todos esos equipos nuevos como 'Biogen', 'Equipo Roca' o 'Equipo @', que son necesarios, se nutren de los agentes de seguridad ciudadana, y eso es quitarlos de la calle y no puede ser», cuenta José María Martínez, delegado territorial de Unión de Oficiales. «Y ahora, en verano, los parches que se ponen con agentes que vienen a veces sólo para un día, tampoco arreglan nada».

Reparar el agujero

Lo que se ha hecho en los últimos ejercicios ha sido tapar el agujero que se cavó en tiempo de crisis económica, cuando se suspendieron los concursos oposición. «Cantabria ha recuperado desde el año 2018 un total de 127 efectivos y suma en la actualidad 1.760 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, acercándose a su máximo histórico», aclara Gómez de Diego, que cifra «en 169» la pérdida de efectivos que se dieron con el gobierno del Partido Popular. «Frente a la etapa de recortes, el Gobierno socialista ha demostrado con datos su apuesta decidida por fortalecer la seguridad pública», apunta la delegada del Gobierno.