Ruiz-Tagle: «El incremento de la violencia machista en las parejas de adolescentes es alarmante»

María Ángeles Ruiz-Tagle asegura que la asociación Consuelo Berges está preocupada ante estos datos | Instituciones y colectivos se vuelcan en los actos previos al 25-N

Miércoles, 21 noviembre 2018

El Gobierno de Cantabria, ayuntamientos, los organismos que trabajan en la lucha por la igualdad de género y la Universidad de Cantabria están volcadas esta semana en los actos de sensibilización social previos a la gran jornada que se celebrará el domingo, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que acogerá la segunda edición de la Marcha contra la Violencia de Género, que recorrerá las calles del centro de Santander; se trata de una carrera solidaria cuya recaudación irá íntegramente destinada a dos de las asociaciones que luchan contra esta lacra: Cáritas, a través de su proyecto Anjana, y la asociación cántabra contra la trata de mujeres.

El objetivo de los actos de sensibilización social por parte de las instituciones, organizados a lo largo de los distintos municipios de la región, es frenar los asesinatos machistas que en lo que va de año se han cobrado 44 vidas de mujeres y niños, y 970 desde 2003, año en el que empezó el censo oficial de víctimas de género.

Agenda de actividades Colindres. El Ayuntamiento organiza un mural fotográfico gigante. Habrá un estudio de fotografía móvil de jueves a domingo, para retratarse solo, con amigos, en pareja o en familia y se elaborará una composición conjunta. Reinosa. El martes, día 27, a las 12.00 horas, en la Plaza de España, lectura de un manifiesto. A las 20.00 horas, Pez Luna Teatro llevará al Teatro Principal la obra 'Sabe que se sabe'. Camargo. Actividades formativas programadas para los meses de noviembre y diciembre, dirigidas a madres y madres y menores, dentro del Programa de Formación y Atención Integral a las Familias con el enfoque de la Parentalidad Positiva. Santander. Habilitado un punto de inscripción para participar en la marcha del domingo, 25, situado en la plaza del Ayuntamiento de Santander hasta el viernes.

En la asociación Consuelo Berges preocupa especialmente «el incremento de la violencia machista que hemos detectado en las parejas de adolescentes, quienes naturalizan el machismo y no lo identifican como un abuso que deben denunciar», explicó María Ángeles Ruiz-Tagle, presidenta de la asociación. «El micromachismo se cuela en forma de control sobre la pareja, celos... y sobre ello se sustenta la violencia». «Los jóvenes no saben cómo comportarse en el plano afectivo-sexual, están confundidos», continuó la experta. Además, Ruiz-Tagle señaló que «la falta de perspectiva de género en el sistema judicial está revictimizando a las mujeres, que se retraen a la hora de poner denuncias. Las mujeres no creen en la justicia». Los casos de 'La Manada', de Juana Rivas o de María Sanjuan «son todos ellos claros episodios de machismo en la justicia. Que un juez diga que cinco chicos en un portal de dos metros cuadrados tienen sexo con una chica de 18 años y ella ha disfrutado es machismo puro».

Preguntada por el término 'feminazi', la presidenta de la asociación respondió que «quienes usan esa palabra son los que no quieren la igualdad. Son ellos los nazis y los machistas. Están en contra de mujeres y hombres que luchamos por una sociedad igualitaria. Queremos que más hombres se sumen a nuestra lucha porque en el otro lado es donde no se debe estar, y no creo que sea satisfactorio para ellos estar ahí. Muchos hombres están con nosotras».

En esta misma línea de preocupación por la ausencia de identificación del machismo entre los jóvenes, el Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Participación Social de la Universidad Cantabria, organizó este martes una conferencia dirigida a los estudiantes sobre relaciones de pareja basadas en estereotipos machistas.

La conferenciante, Virginia Carrera, experta en Género y Políticas de Igualdad, impartió una charla titulada 'Y fueron felices y comieron perdices... ¡Venga ya! El mito del amor romántico', con la que desmitificaba algunos de los clichés asociados al micromachismo y la cultura patriarcal.

«Hoy en día se ha detectado que el amor romántico como forma de socialización diferenciada, basada en esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres, sigue vigente en la sociedad y entre los jóvenes. Este modelo es una puerta por la que se cuela la violencia de género en las relaciones de pareja», argumentó Carrera.

La Universidad también abordará en otra conferencia 'La violencia sexual en el ámbito universitario: una visión internacional', a cargo de Vicki Baars, de la Universidad de Londres, quien desarrollará durante su exposición el programa de prevención y atención de situaciones de acoso por parte de esta institución. La sesión finalizará con un debate abierto con el público asistente. Esta cita está programada para el lunes, día 26, a las 12.00 horas en la Facultad de Derecho.