La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia

La familia de Juan Manuel Serradilla, el vecino de El Astillero, de 76 años, ingresado en Saigón desde que el pasado 10 de septiembre sufriera una pancreatitis aguda ... con shock séptico, está viviendo jornadas de tensión porque su estado de salud empeora y mejora de forma cíclica y sin un patrón claro. «Unos días está mucho mejor e invita al optimismo y otros de pronto empeora y nos da un susto», confirman fuentes familiares. El pasado domingo fue una de estas últimas. «Tenía muchos gases que se movían entre el abdomen y el tórax, y los médicos dijeron que había que operar de urgencia porque podía tener necrosado el diafragma».

Intervinieron de urgencia por laparoscopia y limpiaron todo el tejido muerto. Algo más de siete horas duró la intervención con la que se busca una mejoría al retirar parte de esas células infectadas que pueden favorecer la proliferación de la afección.

«Es una intervención que no se había hecho antes porque necesitaban que estuviera en condiciones y con algo de fuerza, pero es que en este caso han temido que hubiera más problemas y parece que todo se ha quedado en un susto», cuenta Fernando Béjar, artífice de la campaña de crowdfunding en internet que esta mañana de lunes sumaba ya 157.308 euros. Una cifra todavía muy lejana del objetivo de 200.000 euros que son necesarios, según ha comunicado la familia, para fletar un avión medicalizado con garantías suficientes para realizar la repatriación de Juan Manuel sin que haya peligro de que sufra una complicación.

Diálisis continuada

El mayor problema, según cuentan fuentes familiares, reside «en la necesidad de realizar una diálisis continua. Es el problema que encuentran la mayoría de los aviones medicalizados, pues no debe ser nada común suministrar este servicio en estas condiciones», relata Béjar.

Entre tanto, la familia continúa esperando respuesta del Ministerio de Exteriores, pues pese a que la pasada semana remitieron una petición a través de la embajada para solicitar ayuda con la causa, «no hemos recibido comunicación de ningún tipo».

El Ministerio sí respondió a este periódico cuando le realizó la misma pregunta: «La Embajada en Vietnam ha venido haciendo seguimiento del caso, que ha incluido el desplazamiento de personal de la Embajada para ofrecer asistencia consular al enfermo y su familia. Dicha asistencia consular continuará mientras sea necesario, al igual que el estrecho contacto con los familiares», pero a la postre no ha habido más noticias.

La mejor opción, según cuentan los familiares, es fletar un avión militar «que vuela mucho más bajo», lo cual es más conveniente para todo lo que tiene que ver con las presiones y los líquidos, «y además permitiría que las cerca de 20 horas de vuelo se realizaran sin escalas y sin paradas más que para repostar combustible».

Todo este tiempo que está durando el ingreso de Juan Manuel en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital FV, en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón) supone también un gasto cuantioso para la familia.