Juan Manuel Serradilla, en una imagen de archivo compartida por la familia. DM

La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia

La familia, que solicitó ayuda al Ministerio de Exteriores para fletar un avión militar dice que aún no tiene respuesta

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La familia de Juan Manuel Serradilla, el vecino de El Astillero, de 76 años, ingresado en Saigón desde que el pasado 10 de septiembre sufriera una pancreatitis aguda ... con shock séptico, está viviendo jornadas de tensión porque su estado de salud empeora y mejora de forma cíclica y sin un patrón claro. «Unos días está mucho mejor e invita al optimismo y otros de pronto empeora y nos da un susto», confirman fuentes familiares. El pasado domingo fue una de estas últimas. «Tenía muchos gases que se movían entre el abdomen y el tórax, y los médicos dijeron que había que operar de urgencia porque podía tener necrosado el diafragma».

