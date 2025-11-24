El Instituto de Medicina Legal dejará Las Salesas y Valdecilla y se trasladará a Cazoña

En diciembre de 2018, los profesionales del Instituto de Medicina Legal realizaron a través de este periódico un llamamiento público para lograr que el Gobierno ... de Cantabria les habilitara una sede para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas. Reclamaban la modernización de las instalaciones, pero también la unificación en un solo espacio este organismo, todavía hoy repartido entre el complejo judicial de Las Salesas y la sala de autopsias en Valdecilla. Casi una década después, el horizonte se despeja. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha confirmado que la intención es trasladar a los forenses al inmueble de Cazoña que ahora ocupa la sala del 112 Cantabria y el resto de partes del Semca.

Sería un movimiento en cadena porque se pondría en marcha cuando los servicios de emergencia se muevan a su vez a la nave de Peñacastillo que el Ejecutivo autonómico compró al periódico Alerta por 4,5 millones de euros y en la que se unificará el 112 con la Dirección General de Seguridad y la sala de los sanitarios del 061. Todo con la idea de llevar a cabo una gestión integral de las emergencias. Esta mudanza será la tercera que sufra el 112 en poco más de dos años, ya que la de Cazoña se inauguró en junio de 2023 tras una importante inversión de 1,3 millones de euros. Ahora, la consejera Urrutia reconoce que el cambio de cromos y la llegada del Instituto de Medicina Legal a su sede definitiva requerirá una nueva inversión aún por determinar.

«Habrá que adaptarlo a las necesidades», reconocía la titular de Presidencia, que insistía en la decisión se toma para modernizar y mejorar sus dependencias. No habrá problemas para ubicar a los profesionales en el espacio administrativo y de laboratorios –además de las autopsias se encargan de la elaboración de informes psíquicos y psiquiátricos a las personas imputadas en un delito grave o valoraciones en casos de accidentes de tráfico y relacionadas con análisis toxicológicos»–, pero sí será necesario hacer algunas actuaciones para instalar, por ejemplo, las cámaras frigoríficas.

Todo eso está pendiente de concretarse en un estudio técnico, pero Urrutia confía en que «no haya ningún problema». En cualquier caso, a los 700 metros cuadrados del edificio ya existente se le puede sumar una ampliación en la finca, donde queda espacio edificable.

El edificio de Cazoña no ha sido la primera opción. Hasta ahora, la alternativa más viable era retomar la idea del exconsejero Vicente Mediavilla y levantar un nuevo edificio para el Instituto de Medicina Legal aprovechando la adquisición de un solar en la calle Jerónimo Sainz de la Maza, frente a la plaza de toros. Esta alternativa consistía en ceder este solar a Valdecilla para futuros proyectos y que, a cambio, el hospital ceda un espacio en sus instalaciones para los forenses. De hecho, existía una memoria en la que se hablaba de duplicar el espacio del Instituto de Medicina Legal. De los 350 metros cuadrados en el que se encuentran «hacinados» a 700 metros. Finalmente, esta opción ha tenido informes desfavorables.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria funciona desde 2004 y desde 2008 depende del Gobierno de Cantabria. Cuenta con alrededor de 25 profesionales entre forenses, oficiales de autopsia, psicólogo, funcionarios y trabajadores sociales.