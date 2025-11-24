El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Actual sede del 112 Cantabria en Cazoña. Daniel Pedriza

El Instituto de Medicina Legal dejará Las Salesas y Valdecilla y se trasladará a Cazoña

Se ubicará en el actual edificio del 112, donde el servicio de emergencias lleva solo dos años. Tras la anterior inversión de 1,3 millones, habrá que volver a hacer obras

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:15

En diciembre de 2018, los profesionales del Instituto de Medicina Legal realizaron a través de este periódico un llamamiento público para lograr que el Gobierno ... de Cantabria les habilitara una sede para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas. Reclamaban la modernización de las instalaciones, pero también la unificación en un solo espacio este organismo, todavía hoy repartido entre el complejo judicial de Las Salesas y la sala de autopsias en Valdecilla. Casi una década después, el horizonte se despeja. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha confirmado que la intención es trasladar a los forenses al inmueble de Cazoña que ahora ocupa la sala del 112 Cantabria y el resto de partes del Semca.

