Dos agentes de la Guardia Civil revisan un camión en el Puerto de Santander. Alberto Aja

Las intrusiones en el Puerto de Santander caen a mínimos, con cinco intentos hasta agosto

La Guardia Civil vincula los datos al «músculo» que tiene el cuerpo en Cantabria por el aumento de efectivos, que este año alcanza la cifra récord de 1.380 agentes

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:22

El Puerto de Santander y las empresas que en él operan lanzaron un grito de alerta en 2021 ante el gran aumento de intrusiones ... en sus instalaciones. Polizones que trataban de entrar ilegalmente en sus instalaciones para, en su mayoría, colarse en los barcos y cruzar al Reino Unido. Ese año, la Guardia Civil detectó 752 episodios de este tipo en el que participaron 2.183 personas. Cuatro años después, el problema está más que controlado. Tras el descenso constante de los últimos ejercicios, en lo que va de 2025 tan solo se han producido cinco intrusiones (con once individuos implicados), la cifra más baja de la serie.

