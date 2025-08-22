Las intrusiones en el Puerto de Santander caen a mínimos, con cinco intentos hasta agosto

El Puerto de Santander y las empresas que en él operan lanzaron un grito de alerta en 2021 ante el gran aumento de intrusiones ... en sus instalaciones. Polizones que trataban de entrar ilegalmente en sus instalaciones para, en su mayoría, colarse en los barcos y cruzar al Reino Unido. Ese año, la Guardia Civil detectó 752 episodios de este tipo en el que participaron 2.183 personas. Cuatro años después, el problema está más que controlado. Tras el descenso constante de los últimos ejercicios, en lo que va de 2025 tan solo se han producido cinco intrusiones (con once individuos implicados), la cifra más baja de la serie.

Los datos los dio a conocer este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en su primera visita a la Comandancia de la Guardia Civil desde su toma de posesión. Tanto el líder socialista como el coronel Antonio Orantes, máximo responsable del cuerpo en la comunidad autónoma, vinculan esta mejora con el aumento de medios humanos. «Estamos en un momento muy bueno. Tenemos músculo en el sentido de que tenemos una gran capacidad. Incluso, dentro de nuestro despliegue (hay 37 puestos de mando con unidades de la Guardia Civil repartidas por el territorio), tenemos capacidad para apoyar a otros despliegues de otras unidades fuera del territorio de Cantabria, como ha ocurrido recientemente con los incendios con el apoyo a las provincias limítrofes», apuntó.

Por su parte, el delegado del Gobierno recordó que Cantabria tiene cuenta en este momento con la cifra más alta de agentes de la Guardia Civil de su historia, con 1.380 efectivos en el catálogo de la Benemérita que prestan servicio en la comunidad autónoma. Esa meta se ha logrado durante este 2025 gracias a la incorporación de 79 agentes más con destino en Cantabria, además de la llegada temporal de 55 agentes en práctica durante los próximos meses.

Ampliar Casares, durante su visita a la Comandancia de la Guardia Civil. Roberto Ruiz

«Al extraordinario refuerzo de los efectivos se ha ido unido el compromiso del presidente Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mejorar también las condiciones laborales de los agentes. Desde que estamos en el Gobierno de España las retribuciones medias de la Guardia Civil han subido un 38% y creo que eso también tenemos que ponerlo en valor», defendió el líder de los socialistas cántabros. Casares también subrayó las inversiones en forma de mejora de las infraestructuras, con la reforma integral del cuartel de Potes ya finalizada y con los de Cabezón de la Sal y Reinosa ahora en obras.

Denuncia electrónica

Orantes y Casares también proporcionaron datos sobre la nueva denuncia electrónica, que permite a los ciudadanos formalizar denuncias desde casa en los casos de delitos leves como hurtos, robos en coche o pérdidas de documentación. En Cantabria, desde su puesta en funcionamiento a mitad de julio de forma pionera en España, se han presentado medio centenar de denuncias con este sistema. «Es un avance poder formular una denuncia en un minuto y medio desde el móvil y con la misma seguridad jurídica que la denuncia normal», detalló el coronel, que explicó que se enmarca en el proceso de digitalización en el que también se encuentra la Comandancia.