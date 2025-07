El juzgado permite continuar la obra del AVE en Palencia hasta que la sentencia sea firme

La Audiencia Nacional ha rechazado la paralización de las obras el AVE en la capital de Palencia al desestimar la ejecución provisional de la ... sentencia, recurrida por Adif, que reconoce que los trabajos que se vienen ejecutando no se ajustan al proyecto informativo inicial. Los jueces han desoído la petición a este respecto de Ecologistas en Acción al considerar que «los perjuicios que conllevaría tal suspensión son mucho mayores de los que pudieran derivarse de la ejecución definitiva de la resolución judicial que finalmente se dicte», como alegó la Abogacía del Estado, y permite que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias siga avanzando en el tramo Palencia-Palencia Norte, imprescindible para acercar la alta velocidad a Cantabria.

El colectivo ecologista interpuso un recurso contencioso-administrativo tras la falta de respuesta de Adif a su solicitud de cese de la actuación, que fue atendido por el juzgado, que, el pasado 8 de mayo, dio la razón a la organización ecologista y declaró que el ente demandado estaba incurriendo en una «vía de hecho contraria a derecho» por continuar las obras sin haber respondido al requerimiento formal presentado por Ecologistas en Acción en noviembre de 2023.

Derruir lo construido

La decisión judicial no sólo ordenaba el cese de la actuación, sino también devolver los terrenos afectados por las obras a su estado original, un fallo que apeló la Abogacía del Estado y que aún no es firme y que no impidió al administrador ferroviario seguir adelante con el proyecto.

En su solicitud de ejecución provisional, Ecologistas en Acción sostenía que la continuación de las obras «supondría agravar más la situación creada» e incluso dificultar el cumplimiento de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que los trabajos hubieran concluido para el momento en que el dictamen adquiriera firmeza.

Igualmente, argumentaba que permitir a Adif seguir adelante tendría como consecuencia que el volumen de obra a demoler en el futuro sea mayor, «incurriendo por tanto en los graves perjuicios que se pretendió desde el principio eliminar». Además, Ecologistas en Acción Palencia considera que la paralización de las obras «no supone, en modo alguno, una situación irreversible o de imposible reparación».

Las claves Tramo polémico Los trabajos que se ejecutan en la capital de Palencia no se ajustan alos estudios informativos Recurso Los ecologistas recurrirán, aunque es probable que la obra esté acabada antes de que se dicte el nuevo fallo

Sin embargo, la Audiencia Nacional se ha dejado convencer por los argumentos de Adif, recogidos en un informe fechado el 12 de junio, que advierten de que una suspensión ocasionaría situaciones irreversibles y perjuicios de imposible o difícil reparación, al afectar a la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Palencia-Santander y teniendo presente que las obras se incluyen en las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La suspensión de contratos conexos, el deterioro de la infraestructura inacabada a la intemperie, los mayores perjuicios a los vecinos afectados y la posible reclamación del contratista por la suspensión de los trabajos se sumarían a ese catálogo de consecuencias negativas.

El abogado del colectivo ecologista, Joaquín Reyes, anunció su intención de recurrir esta nueva decisión judicial, aunque sin demasiadas esperanzas sobre su efectividad. «Somos conscientes de que no va a tener ningún efecto práctico porque los plazos de los recursos en la Audiencia Nacional están más allá de un año, más bien cerca de dos, y sabemos que a la obra le queda pendiente aproximadamente un año de ejecución, con lo que seguramente se resuelva el recurso después de que la obra esté terminada», admitió.

Respecto a la lucha que Ecologista en Acción mantiene en el juzgado por las obras de este tramo palentino del AVE, Reyes explicó que «lo que hemos planteado, y nos han dado la razón, es que la obra era ilegal, que no había seguido el procedimiento y no tenía fundamento legal para hacerse como se estaba haciendo; la consecuencia de eso es, primero, que se paren las obras y, luego, que se deshaga lo que estaba mal hecho, devolviendo el terreno al estado original».

Añadió que en el informe que ha aportado Adif para oponerse a la ejecución provisional se indica «que lo que se está haciendo podría ser compatible, se podría adaptar, si se confirmase la sentencia, a lo que debía haber sido sin necesidad de derribarlo todo», un extremo que puso en duda. «No sé hasta qué punto eso es posible. Lo que estamos defendiendo nosotros es que eso no tendría que haber pasado nunca».

Oposición social

La vía judicial se enmarca en el contexto de oposición social a las obras del viaducto que se está construyendo en el Camino Viejo de Husillos, en la salida norte de la ciudad de Palencia, dentro del primer tramo de la línea de alta velocidad a Cantabria y que Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril denuncian que se está desarrollando sin cumplir con los estudios informativos del soterramiento aprobados en 2010 y 2018.

En esa zona, Adif está levantando una gran pérgola, de más de doce metros de altura y a escasos metros de numerosas viviendas, lo que supone la perpetuación de la barrera ferroviaria en la capital palentina.