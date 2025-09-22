El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tarjeta de aparcamiento es una de las ventajas asociadas al reconocimiento de la discapacidad. Daniel Pedriza

La lista de valoración de discapacidad se acorta, pero aún afecta a 5.142 personas

La Consejería de Inclusión Social empieza a desatascar la acumulación de casos, que a principios de 2025 superó los 9.400, aunque las demoras se mantienen aún por encima del año

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El monumental atasco del sistema de valoración de la discapacidad del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) está aún lejos de resolverse, pero empieza ... a desatascarse el nudo de casos pendientes, que a principios de 2025 superaba los 9.400, con año y medio de demora en la mayor parte de ellos. Según los últimos datos facilitados desde la Consejería de Inclusión Social, a fecha de 1 de agosto había 5.142 personas a la espera de resolver su solicitud, lo que implica que el volumen acumulado se ha reducido casi a la mitad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  10. 10

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La lista de valoración de discapacidad se acorta, pero aún afecta a 5.142 personas

La lista de valoración de discapacidad se acorta, pero aún afecta a 5.142 personas