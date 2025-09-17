El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Esther Castanedo, Jesús Arteaga, José Luis López del Moral, Mercedes Sancha y José Arsuaga Roberto Ruiz

López del Moral: «En Cantabria nuestros jueces se han ganado la confianza y el respeto de la sociedad»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria defiende la independencia judicial y reclama más jueces para la región en el acto de apertura del año judicial | El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, espera que este año «impere la verdad» y «se imponga el respeto que merece la Fiscalía española»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:42

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha defendido una vez más la independencia de los jueces ... en el acto de apertura del nuevo año judicial celebrado este miércoles en Las Salesas y ha resaltado que los tribunales cántabros tienen la mayor tasa de resolución de España, lo que hace que «en Cantabria nuestro jueces se han ganado la confianza y el respeto de la sociedad». Todo ello en un contexto en el que el pasado año se ingresaron un 20% más de asuntos respecto a 2023 y el volumen de resolutivo se incrementó en un 25%.

