López del Moral: «En Cantabria nuestros jueces se han ganado la confianza y el respeto de la sociedad»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha defendido una vez más la independencia de los jueces ... en el acto de apertura del nuevo año judicial celebrado este miércoles en Las Salesas y ha resaltado que los tribunales cántabros tienen la mayor tasa de resolución de España, lo que hace que «en Cantabria nuestro jueces se han ganado la confianza y el respeto de la sociedad». Todo ello en un contexto en el que el pasado año se ingresaron un 20% más de asuntos respecto a 2023 y el volumen de resolutivo se incrementó en un 25%.

En un acto al que asistieron las máximas autoridades de la región en todos los ámbitos y el que fue homenajeado el decano de los Juzgados de Santander, Jaime Anta, con motivo de sus 25 años como juez, López del Moral criticó que el Ministerio de Justicia haya «transformado» el Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander en uno nuevo de Violencia sobre la Mujer, que considera «necesario», pero que supone la pérdida de un órgano judicial. De ahí que aprovechara para agradecer a los anteriores Ministerios por aumentar la plantilla judicial en Cantabria.

Pero si hubo algo en lo que fue especialmente beligerante fue respecto a los ataques que están recibiendo a diario algunos jueces en España por parte de ciertos representantes políticos. Citando a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, López del Moral señaló que «las resoluciones judiciales no se dictan por criterios ideológicos ni por criterios corporativos, se dictan, cuando se hace bien, por criterios absolutamente jurídicos, pero es posible que nosotros tengamos ese cierto componente conservador, porque queremos conservar la confianza de la sociedad en la justicia. Queremos conservar un sistema de acceso a la carrera judicial que garantice que nuestros nuevos jueces van a ser plenamente independientes y van a tener plena autonomía personal. Queremos garantizar un poder judicial que asegure que no solo los ciudadanos, sino todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a las leyes. Y también queremos conservar, en esto somos especialmente conservadores, la independencia judicial». Y eso porque, según ha dicho, «la independencia judicial, siempre se dice y es cierto, no es un privilegio judicial, es una garantía para los ciudadanos, garantía de que las funciones judiciales se dictarán con estricta sujeción al derecho del juez. No estará ni presionado ni condicionado, ni se erosionará su imagen, atribuyendo a sus decisiones finalidades distintas del cumplimiento de la ley».

Por su parte, el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, ha hecho una defensa de la Fiscalía española y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «En mi primer año como fiscal superior afronto con esperanza el año judicial 2025-26, deseando que sea el año que impere la verdad y el año en el que se imponga el respeto que merece la Fiscalía española de todos sus miembros, desde el fiscal general, una de las máximas autoridades del Estado por orden constitucional que representa y dirige la Fiscalía General del Estado, a la última o último fiscal de la última formación o que se encuentra en la escuela aprendiendo a ser fiscal».

Un momento del acto celebrado en Las Salesas Roberto Ruiz Autoridades presentes. En primer término, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la consejera de Presidencia, Isabel Yrrutia. Roberto Ruiz Responsables políticos y judiciales presnetes hoy DM 1 /

Además, Arteaga reivindicó el «papel vertebral» del Ministerio Fiscal, de las fiscalías en el proceso penal, en la promoción de la justicia y en los valores constitucionales con autonomía, del poder judicial y por supuesto también el resto de poderes del Estado y espera que «cristalice» la nueve ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuye las instrucción de los casos al Ministerio Fiscal.