El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un comprador de Lotería de Navidad posa con su décimo, ayer, en la administración 'La Anjana' de la calle Calvo Sotelo. Roberto Ruiz

La Lotería de Navidad también es para el verano

Turistas de todos los lugares aprovechan las vacaciones para comprar décimos con la esperanza de que haya premio

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

131 días, algo más de cuatro meses. Ese es el tiempo que queda para el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso cantarán ... desde el Teatro Real de Madrid los números premiados del Sorteo Extraordinario de Navidad. Una tradición ineludible que ya se deja ver en Santander, donde muchos turistas aprovechan sus vacaciones para comprar religiosamente su décimo. ¿Para qué esperar?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El once del Racing toma forma
  6. 6

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9 Cruz Roja insta a los bañistas a que sigan las indicaciones de los socorristas con bandera roja
  10. 10

    Las familias piden a sindicatos y Educación un esfuerzo para evitar la huelga escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Lotería de Navidad también es para el verano

La Lotería de Navidad también es para el verano