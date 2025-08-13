La Lotería de Navidad también es para el verano

131 días, algo más de cuatro meses. Ese es el tiempo que queda para el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso cantarán ... desde el Teatro Real de Madrid los números premiados del Sorteo Extraordinario de Navidad. Una tradición ineludible que ya se deja ver en Santander, donde muchos turistas aprovechan sus vacaciones para comprar religiosamente su décimo. ¿Para qué esperar?

Las administraciones hacen 'su agosto', nunca mejor dicho. «Hay Lotería de Navidad», rezan los carteles en sus puertas, con los décimos bien expuestos en los escaparates. Este periódico ha recorrido cuatro de ellas para comprobar que, en estas fechas calurosas y lejanas al frío invernal, los cupones circulan casi tanto como las sombrillas. Todos quieren volver a sus casas bien provistos para poder descorchar el champán.

Las frases Administración 'La Anjana' Esperanza Casuso «Ahora, en verano, vienen clientes de todas partes que aprovechan para comprar su décimo» Administración Nº15 Nuria Berzosa «Los que más compran en esta época son los veraneantes, los de aquí esperan a diciembre»

Albacete Esther Martínez «De todos los sitios a los que viajo me llevo un décimo. Así tengo más opciones de que me toque» Alicante Álex y Rosa «Esto lo hacemos todos los veranos por tradición, es como un ritual. A ver si hay suerte»

En la administración Nº1 'La Anjana' en Calvo Sotelo se observa un gran trasiego de compradores que, tras adquirir su décimo, acarician la estatua mitológica de la Anjana que preside el establecimiento a modo de amuleto de la suerte. Al frente están dos hermanos que en pocos años han repartido más premios que nadie en la zona. «Desde que abrimos en 2016, hemos dado un segundo premio, dos cuartos y un quinto», dice Esperanza Casuso.

Aquí, los décimos de toda España decoran las vitrinas. «Hacemos intercambios con otras administraciones para ofrecer lo que llamamos 'lotería viajera'. A la gente le gusta llevarse lo de otros sitios», añade. Y es que los décimos proceden de diferentes lugares como Marbella o Ávila. Sobre las ventas, señala que el aumento que se da es importante. «Vienen compradores de todas partes y aprovechan para llevarse un décimo o varios».

Una de ellas es Esther Martínez, de Albacete, que afirma convencida que «de todos los sitios a los que viajo me llevo un cupón. Así tengo más posibilidades». No es la única. Fuera de esta administración, una familia de veraneantes madrileños comenta que «no nos podemos ir de un destino vacacional sin el décimo de Navidad».

Algo parecido ocurre en la administración número 15, ubicada en la calle Jesús de Monasterio, donde Nuria Berzosa, su responsable, apunta que «en verano los que más compran son los veraneantes; los de aquí suelen esperar a noviembre-diciembre, salvo que tengan compromisos o se vayan de vacaciones». Aunque no han repartido aún ningún gran premio, sueñan -¿por qué no?- con el 'Gordo'. «Habrá que remontar la racha», dice entre risas.

Fuera se encuentran Álex y su madre, Rosa. Vienen de Alicante para, como tantos, huir del calor. Comentan que la compra de los cupones la hacen «por tradición», un ritual de cada verano. «Veremos si toca», declaran esperanzados ante esa posibilidad.

En la administración de 'Doña Elvira', frente a las estaciones, Rebeca Fernández señala tras el mostrador que ya se han agotado algunas terminaciones, como las de Valencia y Catarroja, compradas en solidaridad con los afectados por la reciente dana. «Vendemos de toda España, desde Canarias y Baleares hasta Salamanca, Vigo, Cádiz o Cartagena», resume. En total, venden nueve numeraciones diferentes.

Otra oficina emblemática de Santander es 'La Bruja de Puertochico', que, por su céntrica ubicación, ve multiplicadas sus ventas a foráneos en estos meses, según explica Darío Gutiérrez.