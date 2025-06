Luis Revenga: «Si volviera a nacer, volvería a ser abogado»

El Colegio de la Abogacía de Cantabria celebra este viernes la festividad de su patrón, San Juan, con un completo programa de actos centrado en ... el reconocimiento, la bienvenida a las nuevas incorporaciones y el fortalecimiento de los lazos entre compañeros. El acto central de la jornada ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, con el homenaje a dos figuras destacadas de la abogacía cántabra: Ángel Fuente López y Luis Revenga Sánchez, presidente de Editorial Cantabria, quienes han sido nombrados colegiados de honor al cumplirse 50 años desde su incorporación al colectivo. Su dilatada trayectoria y compromiso con la profesión han sido reconocidos públicamente en este acto solemne.

Revenga, que ha hablado en nombre de los dos colegiados distinguidos, ha expresado que este nombramiento representa «un honor que agradezco profundamente». «Con este acto estoy cumpliendo el anhelo de pronunciar en público el juramento que en su día no pudimos realizar sobre la Constitución, sino sobre los principios del Movimiento Nacional». El veterano abogado recordó que la Constitución española «nos ha otorgado el derecho a la asistencia letrada y ha diseñado el esquema del poder judicial, compuesto por jueces que dictan sus resoluciones con absoluto respeto a la ley».

Tras una trayectoria de 50 años, Revenga quiso compartir tres reflexiones clave: «En las miles de ocasiones en las que he intervenido ante todas las jurisdicciones, nunca me he sentido constreñido, limitado u obligado. Siempre he ejercido con plena libertad y sin ninguna cortapisa». Además, destacó que «el esquema institucional me ha llevado ante miles de jueces, en los que he observado siempre una integridad incuestionable» y subrayó también que la Constitución «dibuja con claridad el principio de la separación de poderes públicos».

Dirigiéndose a los nuevos profesionales, el prestigioso letrado les animó con una frase contundente: «No decaigáis nunca». Y concluyó con una declaración de vocación: «Si volviera a nacer, volvería a ser abogado».

El acto ha contado con la presencia de destacadas autoridades del ámbito judicial e institucional. Entre ellas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; el fiscal Superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga; la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, representantes del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General del Poder Judicial, así como la decana del Colegio de Procuradores de Cantabria, Rosaura Díez, y los integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria.

El decano Carlos Pérez Sánchez ha presidido su primer acto institucional en la festividad de San Juan y ha destacado el valor simbólico de este encuentro: «Nos congregamos hoy en el acto más importante de nuestra corporación, una celebración que encierra el alma misma del Colegio: el encuentro entre generaciones, el compromiso con la justicia y el reconocimiento a la trayectoria profesional», aseguró. En este marco, dio la bienvenida a los nuevos 25 colegiados que juraron o prometieron el ejercicio de la abogacía, animándolos a vivir con vocación y compromiso esta nueva etapa profesional.

Pérez subrayó los principales retos y objetivos de la nueva Junta de Gobierno: «Nuestra prioridad es clara: fortalecer la comunicación, mejorar los servicios y reivindicar el papel esencial de la Abogacía en nuestra sociedad». En este sentido, puso de manifiesto la necesidad de mejoras urgentes en el Turno de Oficio, un sistema que en Cantabria cuenta con más de 550 profesionales, asegurando que «más que una obligación legal, el servicio público que prestamos miles de abogados y abogadas en España es fundamental para todos aquellos ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes».

También se refirió a la necesidad de una previsión social digna para quienes han dedicado toda una vida a la defensa de los demás y destacó que «la jubilación no puede suponer la precariedad para quienes han dedicado toda una vida a la defensa de los demás. Seguiremos exigiendo soluciones urgentes, justas y equitativas».

El discurso incluyó un mensaje de unidad y futuro: «Celebremos esta festividad con orgullo, con memoria y con esperanza. Sigamos haciendo Colegio, sigamos siendo Abogacía». También dedicó emotivas palabras a los homenajeados como ejemplo de vocación duradera y compromiso profesional.

En el transcurso del acto recibieron diplomas conmemorativos por su medio siglo de ejercicio Armando Junco Fernández, Miguel Millán Pila, José María de Noreña y Jesús María Souto Aller. También se distinguió a los colegiados que celebran 25 años de ejercicio profesional.

Diego Corral intervino en nombre de los reconocidos por sus 25 años de trayectoria. «Se puede ser muy feliz ejerciendo esta profesión con compañerismo y respeto al cliente», aseguró, y añadió que «esta es una profesión dura aunque bonita, en la que las derrotas te duran toda la vida y las victorias te duran solo hasta que le das la noticia al cliente y te pones a trabajar en otra cosa».