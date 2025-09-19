Luz verde al refuerzo eléctrico en el Besaya y La Pasiega, pero Penagos queda a la espera

El Ejecutivo regional se ha traído este viernes de su visita a Madrid dos buenas noticias y una incierta. La reunión celebrada entre el consejero ... de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y el secretario de Energía, Joan Groizard, ha tenido como fondo de la cuestión la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, entre los que se han tratado refuerzos para las redes eléctricas en proyectos capitales para Cantabria en los próximos años.

Arasti ha avanzado que el Gobierno de España acometerá inversiones «importantes» para impulsar proyectos industriales y de energías renovables en la región, con la creación de una nueva subestación eléctrica para dar servicio a las distintas iniciativas previstas en la cuenca del Besaya. Dentro de esa planificación está previsto que se dé servicio a proyectos como la descarbonización del complejo productivo de Torrelavega, de la empresa Solvay, o planes asociados al hidrógeno verde.

Otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el de reforzar «sustancialmente» la potencia del centro logístico de La Pasiega, sobre la planificación anterior. «Los proyectos suponen una inversión muy importante, desde el punto de vista cuantitativo, pero también una inversión muy solvente y también una inversión muy madura», ha añadido a su salida del encuentro el consejero del ramo.

Sin duda, el punto de fricción ha llegado al poner encima de la mesa el proyecto del campus tecnológico Altamira, donde se ha alcanzado el compromiso de crear un grupo de trabajo durante el periodo de alegaciones. Por lo que Arasti ha calificado la cita como «productiva, pero no exenta de dificultades».

Y es que hace unas pocas semanas, fue la propia presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la que alzó la voz para reclamar refuerzos eléctricos en Penagos para el megaproyecto. En su petición, Buruaga pidió al Ejecutivo central que se contemple en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica la instalación de dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos, con el objetivo de suministrar energía al centro, que es «el mayor proyecto de inversión privada en la historia de la región».

Diferencias por Altamira

«La política del Gobierno de España sobre esta cuestión es restrictiva», ha apuntado Arasti. Es por ello que las dos administraciones acordaron la creación de un grupo de trabajo para «buscar una solución que pueda hacer posible dicha inversión en Altamira».

Ante este tema, el consejero ha hecho frente a varias cuestiones de los medios presentes, entre las que se encontraba la petición de dimisión por parte de Podemos Cantabria al entender que está «engañando a la gente» y «vendiendo humo». Arasti ha recalcado que no se trata de una promesa suya, sino de un proyecto empresarial de unos promotores «que han comprado un terreno que no se ha podido comercializar en 18 años» a la empresa estatal Sepides. «Es un proyecto maduro, solvente, y los propios promotores han evaluado la inversión en 3.600 millones de euros».

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha señalado que la reunión es «un punto de partida» que dará paso al periodo de alegaciones, donde se definirá el borrador final de los proyectos que contarán con el apoyo del Ejecutivo. Asimismo, ha negado que las políticas del Gobierno de España en cuanto a la creación de centros de procesamiento de datos sean «restrictivas».