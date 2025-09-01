Buruaga reclama al Estado refuerzos eléctricos en Penagos para el megaproyecto Altamira La presidenta de Cantabria ha realizado la petición en el marco del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que se celebra en la UIMP

Este lunes ha arrancado el 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que se celebra hasta el miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Para la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Buruaga, la ocasión era la oportunidad perfecta para trasladar al Ejecutivo Central una petición vinculada al proyecto de campus tecnológico Altamira. Concretamente, para que se contemple en su planificación en la red eléctrica la instalación de dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos, con el objetivo de suministrar energía al centro, que es «el mayor proyecto de inversión privada en la historia de la región».

La jefa del Ejecutivo regional ha lanzado la petición aprovechando la asistencia al acto de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, María González. Dice Buruaga que se trata de una conexión eléctrica «clave» para garantizar la viabilidad del proyecto, que busca reforzar la infraestructura digital y consolidar a Cantabria como un centro de innovación y tecnología. «En Cantabria hemos alumbrado una respuesta ambiciosa, viable y estratégica a esta necesidad urgente», señaló.

El proyecto Altamira, declarado estratégico por el Gobierno cántabro, supone una inversión de más de 3.600 millones de euros y generará 1.450 empleos directos en su fase operativa. El campus se plantea como un polo digital de primer nivel en el sur de Europa, destinado a atraer empresas de alto valor añadido y promover la transformación tecnológica del tejido productivo de Cantabria.

Ese ha sido uno de los proyectos que Buruaga ha destacado en su intervención, así como, entre otros, el nuevo cable submarino de Meta que conecta Carolina del Sur con Santander, con una capacidad de 500 terabits por segundo, para posicionarnos como «un punto clave» en la red de telecomunicaciones europea.

La patronal de la industria digital en España es la encargada de organizar este encuentro, que reunirá a un centenar de representantes del sector en España, y su presidente, Francisco Hortigüela, durante su discurso en la inauguración del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, de reducir la burocracia para que puedan «innovar y escalar más rápidamente» y de aprovechar las oportunidades de la digitalización para «reducir las brechas económicas, sociales y territoriales».

«Digitalización, competitividad e impacto social. La gran ecuación» es precisamente el título de esta edición, que Hortigüela ha arrancado con una alusión a los «grandes retos» de la actualidad: la «pérdida de competitividad, el déficit en innovación y la necesidad de reducir la burocracia y la complejidad regulatoria». Asuntos en los que ha abogado por que sector público, privado y universidades vayan de la mano, como ha reivindicado ante la presencia de numerosas autoridades en el Paraninfo de La Magdalena (entre ellos también han estado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el CEO de Banco Santander, Ignacio Juliá; y el rector de la UIMP, Carlos Andradas).

Así, el presidente de Ametic ha subrayado que se trata de un encuentro que «más que nunca» es «clave para debatir sobre el papel que queremos que España juegue en un nuevo entorno global, complejo y cambiante». También ha llamado a aprovechar el papel de la tecnología en el ámbito social, para fomentar «la inclusión, la accesibilidad, la vida independiente y garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar».

En la misma línea, la secretaria de Estado ha apostado por «escuchar la voz de la industria» para resolver la «ecuación» y seguir avanzando en una España que, en su opinión, ya está «marcando la diferencia» al apostar por «enormes inversiones en soberanía digital». «Juntos, desde lo público y lo privado, estamos construyendo esa España digital». «Representáis la revolución digital que es clave para nuestro brillante momento económico», ha dicho González Veracruz, al tiempo que ha aludido a datos «para estar orgullosos» en materia de digitalización (como que ésta alcanza ya un impacto del 26% sobre el PIB).

Entre los que han intervenido también ha estado el CEO de Banco Santander, quien ha hecho un llamamiento a «afrontar los retos con valentía» y «reinventar» las empresas, integrando herramientas como la IA en la forma de trabajar. A su juicio, «Europa se encuentra en una encrucijada» y la competitividad «se juega particularmente en el terreno del talento y la innovación».