Una movilización multitudinaria llenó las calles de Santander en la cuarta jornada de huelga de la semana.

Una movilización multitudinaria llenó las calles de Santander en la cuarta jornada de huelga de la semana. Roberto Ruiz

El 25% de los maestros secunda la última huelga, según Educación, y la Junta dobla el dato

La convocatoria en colegios supone la última jornada de paro de una semana de movilizaciones convocadas por todos los sindicatos menos TÚ | El dato del seguimiento de todas las etapas es del 12% para la Consejería

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:01

En la huelga escalonada que comenzó el lunes, 20 de octubre, el último turno es de los colegios. La movilización de este viernes concluye cinco ... días de paro, previos a la primera semana no lectiva del curso, y ha registrado un seguimiento del 25% del cuerpo de maestros, según Educación, y del 52,2% según STEC, ANPE y UGT. Este dato es de la convocatoria escalonada. Pero la peculiaridad de esta semana es que existían dos convocatorias. Comisiones Obreras (CC OO) hizo un llamamiento al paro general de los docentes de todas las etapas educativas del sistema no universitario. Y, en este sentido, el apoyo de la última jornada, según el consejero, Sergio Silva, ha ascendido al 12%, «con apenas impacto global» en los centros de Cantabria.

