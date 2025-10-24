El 25% de los maestros secunda la última huelga, según Educación, y la Junta dobla el dato

En la huelga escalonada que comenzó el lunes, 20 de octubre, el último turno es de los colegios. La movilización de este viernes concluye cinco ... días de paro, previos a la primera semana no lectiva del curso, y ha registrado un seguimiento del 25% del cuerpo de maestros, según Educación, y del 52,2% según STEC, ANPE y UGT. Este dato es de la convocatoria escalonada. Pero la peculiaridad de esta semana es que existían dos convocatorias. Comisiones Obreras (CC OO) hizo un llamamiento al paro general de los docentes de todas las etapas educativas del sistema no universitario. Y, en este sentido, el apoyo de la última jornada, según el consejero, Sergio Silva, ha ascendido al 12%, «con apenas impacto global» en los centros de Cantabria.

Cinco días de paros por etapas que comenzaron el lunes con los institutos (afectó a la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), el martes con las escuelas de adultos, escuelas de arte y conservatorios, el miércoles en las escuelas de idiomas y equipos de orientación y el jueves al completo, con el llamamiento a los docentes de todos los niveles y una multitudinaria manifestación en Santander. Y que suponen la mayor convocatoria que ha habido hasta ahora en la educación cántabria. De hecho, el consejero ha valorado la respuesta sindical como «desproporcionada por un asunto salarial». Silva ha dicho que «estos trece paros al inicio de curso suponen un 37% del total de días lectivos del bimestre». Es más, ha asegurado, «supone un desgaste, no para el Gobierno, sino para las familias y el sistema educativo».

Pero los sindicatos ya advirtieron durante la movilización que «seguiremos en la negociación si hay voluntad, pero también en las calles si la Consejería mantiene su actitud de bloqueo». STEC, ANPE y UGT han celebrado la implicación del profesorado en la manifestación y han asegurado que «la comunidad educativa ha perdido la paciencia». Seguirán reclamando un pacto para la adecuación salarial: «La 'Cláusula Silva' es un engaño, especialmente cuando todos los días conocemos nuevos compromisos del Gobierno sin ningún tipo de limitación presupuestaria. Resulta inaceptable que se utilice esta condición como excusa para negar al profesorado lo que legítimamente le corresponde».