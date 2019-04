El mapa municipal se vuelve tricolor El arco de la bahía se tiñe de rojo. El voto fragmentado de la derecha obliga al PP a desprenderse de algunos de sus feudos más preciados IRMA CUESTA CIFUENTES Santander Lunes, 29 abril 2019, 14:11

El Partido Socialista ganó ayer las elecciones en Cantabria tras 26 años como segunda fuerza recuperando la hegemonía en muchos de los municipios. Anoche, la bandera roja ondeaba en 39 de los 102 municipios cántabros, un resultado espectacular para la formación que lidera Pedro Sánchez que en 2016 fue testigo de un desplome sin precedentes.

Los cerca de 87.000 votos obtenidos por los socialistas los convierten en los grandes vencedores de una jornada electoral en la que la división del voto de derechas le ha costado al Partido Popular ser testigo de su primera gran derrota en la región en 26 años. El PP perdió ayer la hegemonía en cincuenta municipios incluido Santander. Sólo en 46 ondeaba anoche la bandera azul frente a 96 que lo hicieron en junio de 2016.

LAS CLAVES 1 El PRC cosecha un gran resultado en 17 de los 102 municipios. 2 El PP, en una derrota sin precedentes, pierde la mayoría de los votos en cincuenta municipios. 3 Los socialistas pasan de vencer en 5 municipios en 2016 a hacerlo en 39. A muchos de ellos la victoria ha llegado con muy pocos votos más. Les ha bastado el reparto de apoyos entre el PP, Ciudadanos y Vox para lograrlo.

Todo esto en una jornada en la que los socialistas recuperaron Torrelavega, Castro Urdiales, Colindres, Suances, San Miguel de Aguayo... Los 9.898 votos obtenidos (el 30,94% de los emitidos) le han bastado al PSOE para convertirse en el partido más votado en la capital del Besaya, un municipio en el que el PRC se ha llevado 5.135 votos y donde el Partido Popular ha perdido casi la mitad. Si en 2016 los populares cosecharon 10.434 apoyos, ayer tuvieron que conformarse con sumar 5.749. También Unidas Podemos tuvo que encajar ayer en Torrelavega una derrota importante con una pérdida de casi el 50% de los votos frente a la espectacular subida de Vox. De los 43 apoyos recibidos en 2016, los de Santiago Abascal han pasado a 2.764.

Castro Urdiales volvió ayer a vestirse de rojo once años después de su última victoria. Si en 2016 Podemos, en coalición con Izquierda Unida, se hizo con el 30,41% de los votos en el municipio castreño, ayer la formación morada perdió cerca de mil apoyos. Una jornada en la que los populares se han dejado prácticamente la mitad de sus votos y los socialistas sumaron algo más de dos mil. La situación perfecta para que la bandera del puño y la rosa ondee hoy en el municipio más oriental de Cantabria.

Algo parecido ha pasado en Camargo, en donde los populares han perdido casi la mitad de los votos que habían logrado en 2016. Tras diez años de hegemonía del PP, los socialistas arrebataron ayer la victoria a la formación que preside Pablo Casado asestando un golpe sin precedentes al partido en el municipio.

También el duro golpe asestado al PP se dejó sentir un otros muchos municipios que tradicionalmente han sido sus feudos. En Alfoz de Lloredo, al PSOE le bastó sumar 31 votos a los registrados pasados comicios para alzarse con la victoria. En el otro frente, el PP vio como pasaba de 710 a 313 apoyos mientras Ciudadanos arrancaba 223 (en 2016 había computado 176 votos), Vox pasaba de 4 a 195 y el PRC, que en las anteriores generales no era una opción, se hacía con 329 papeletas.

Curiosamente, en Lamasón, la formación capitaneada por Santiago Abascal arrancó ayer al PP la mitad de los votos que había conseguido en 2016. 42 sufragios el Partido Popular, y 41 Vox, resultaron del cómputo final poniendo de manifiesto el trasvase de votos de una a otra formación.

Poco queda de aquel escenario azul que cubría hace tres años el territorio regional. El día después de las elecciones de 2016 Cantabria amaneció teñida de azul. Sólo en seis de los 102 municipios no había ganado el PP. Los analistas coincidieron entonces en que el voto útil de la derecha, además de hacerle un flaco favor a la formación de Albert Rivera, había arrastrado a los populares a una victoria épica. Anoche quedaban muy lejos los 129.216 votos que cosechó la formación que hoy lidera Pablo Casado. Ayer, no solo se había fragmentado el voto de derechas entre PP, Ciudadanos y Vox, la decisión del Partido Regionalista de Cantabria de presentarse a estas elecciones ha sido, a criterio de los expertos, otra de las razones de por las que Pedro Sánchez suma una comunidad más a su mapa de victorias. De hecho, 17 municipios se vistieron ayer de verde arrastrando a José María Mazón, el candidato regionalista, hasta el Congreso de los Diputados. Entre ellos, el Valle de Villaverde, en donde el 35,67% de los vecinos apostaron por el PRC arrebatando al PSOE la victoria que suele cosechar cuando la agrupación que lidera Miguel Ángel Revilla no concurre a las elecciones. De hecho, en 2016 los socialistas sumaron el 40,63% de los votos y en esta ocasión han tenido que conformarse con el 22,8%. También Santiurde de Toranzo, Ruesga y Tudanca apoyaron mayoritariamente la apuesta del Partido Regionalista. De hecho, en Tudanca casi la mitad de los votos fueron para los regionalistas. 48 frente a los 24 del PP vencedor en las últimas elecciones, y los 11 que cosechó el PSOE. Pero nada comparable con los 39 municipios en los que el PSOE celebra su victoria. Un gesta sin precedentes si tenemos en cuenta que, hace tres años, solo lograron vencer en cinco.