Monumento a Carrero Blanco en Santoña. Ana Cobo

La mayoría de municipios retirarán sus calles y monumentos franquistas para cumplir la ley

A Piélagos no les consta ninguna cruz franquista, en Comillas apuntan a una confusión, Suances ya los retiró; el alcalde de San Roque consultará a sus vecinos y los de Selaya y Santoña, a sus letrados

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:09

«Aquí estamos para cumplir la ley. No tenemos ningún inconveniente». La respuesta de la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera (PRC), representa a la ... perfección la reacción que han tenido la mayoría de los 15 alcaldes de los municipios los que la Fiscalía de Cantabria ha instado a que retiren los monumentos y los nombres de las calles con vínculos franquistas, dando así cumplimiento a Ley de Memoria Democrática.

