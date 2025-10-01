«La medalla está bien, pero para mí el mayor premio es conservar intacta la vocación policial»

A Noelia Montemayor, de 47 años, y con 17 años de servicio en la Policía, su padre le aplaude desde las butacas cuando recoge su ... distinción. «Ha venido a verme como si fuera su niña. Para él sigo siéndolo», confiesa esta especialista de la Unidad Científica, que esta mañana recogió su Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco. Fue una de las agentes galardonadas en la celebración de la fiesta de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, que acogió el teatro Casyc de Santander. «Es un orgullo recoger esta medalla porque es al reconocimiento de toda una trayectoria y me hace muy feliz», contó Montemayor, que con esta suma dos distinciones.

Se entregaron en total 22 cruces al mérito policial con distinto blanco a efectivos de la Policía Nacional y cuatro más a personas ajenas a dicho Cuerpo. También se hizo entrega de varias placas de reconocimiento a profesionales ajenos a la Institución. «Esto es más para las familias que para nosotros, porque para mi, en concreto, el premio es conservar intacta la motivación por mi trabajo», explicó Agustín Puebla, de 47 años y con 21 de carrera en el Cuerpo. Él, dedicado al área de extranjería, ha visto de todo. «He trabajado en fronteras, he intervenido en casos de atracos a bancos y también en operaciones de otro tipo, incluidas las de trata de personas, que son especialmente sensibles; y todo ello me hace sentir bien porque sabes que has ayudado a mucha gente». De ahí la cruz al mérito que recibió también por la trayectoria de toda una carrera.

Le sucedió también a Francisco Javier López, de 51 años y con 32 años de servicio, en que ha visto cómo se reducía uno de los delitos que más ha combatido en los últimos años, el de los robos en viviendas. «Es un área complicada pero hemos logrado que este delito haya caído en en los últimos años en las dos grandes ciudades donde tenemos competencia, Santander y Torrelavega», matizó el subinspector.

Ciberdelitos

La jefa superior de la Policía, Carmen Martínez, aprovechó para celebrar los hitos del Cuerpo, entre ellos «todo el esfuerzo realizado para garantizar la seguridad» en todos los frentes, incluido el ciberespacio. «Hoy ya patrullamos en la red», especificó sobre la lucha contra el delito informático.

Avanzó también los retos inmediatos, como la implantación del nuevo sistema de control de aduanas en el aeropuerto y el Puerto y agradeció el apoyo de la Delegación del Gobierno, que estuvo también presente en el evento en la figura Pedro Casares, que quiso agradecer de vuelta a la Policía «por todo lo que ha hecho en todo este tiempo», «porque hablar de policía nacional en Cantabria es hablar de compromiso, de vocación que va mucho más allá del deber. De garantizar los derechos y las libertades públicas de toda la ciudadanía, la convivencia, la concordia y la paz social». Casares remarcó el incremento del número de policías logrado en los últimos años, «con más efectivos que nunca y con 113 mujeres».

Estuvieron junto a él la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia, María Isabel Urrutia; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; el fiscal Superior de Cantabria, Dacio Arteaga y el jefe Regional de Operaciones, Carlos Jaime Martínez.