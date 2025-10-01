El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El aforo completo, ayer, en el teatro Casyc de Santander, durante el acto de celebración de los Santos Ángeles custodios. Roberto Ruiz

«La medalla está bien, pero para mí el mayor premio es conservar intacta la vocación policial»

La Policía Nacional entrega 26 cruces al mérito a agentes y civiles en el acto de celebración de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:12

A Noelia Montemayor, de 47 años, y con 17 años de servicio en la Policía, su padre le aplaude desde las butacas cuando recoge su ... distinción. «Ha venido a verme como si fuera su niña. Para él sigo siéndolo», confiesa esta especialista de la Unidad Científica, que esta mañana recogió su Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco. Fue una de las agentes galardonadas en la celebración de la fiesta de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, que acogió el teatro Casyc de Santander. «Es un orgullo recoger esta medalla porque es al reconocimiento de toda una trayectoria y me hace muy feliz», contó Montemayor, que con esta suma dos distinciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  2. 2

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  6. 6

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    «Se ha intentado todo, pero al Palacio de Festivales aún se le resisten los jóvenes»
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La medalla está bien, pero para mí el mayor premio es conservar intacta la vocación policial»

«La medalla está bien, pero para mí el mayor premio es conservar intacta la vocación policial»